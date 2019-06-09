買好市多蚵仔！人妻做煎蛋「放1整盒」滿到炸出　一吃大推高CP值：沒腥臭

▲原PO買好市多蚵仔做煎蛋。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）很受歡迎，各類商品都可能隱藏超高CP值好物。一名女網友日前到好市多買蚵仔回家做煎蛋，不僅不同於外面快炒店，自己做的「都爆出來啦！」而且蚵仔吃起來一點都不腥臭，「老公說可以回購」。其他網友也紛紛大推，「這個真的cp值非常的高」、「大咪又好吃」、「買2次了」。

這位女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，只見她買了盒裝牡蠣來做蚵仔煎蛋，成果讓原PO笑說「放一整盒太多，結果翻失敗都爆出來啦！」只見盤子上的煎蛋邊邊有個大開口，好幾顆蚵仔掉出來，飽滿肥美的樣子看起來相當可口。

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▲這……蚵仔滿到炸出來啦！（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO還貼出正在煎蛋的照片，只見蛋液中躺滿肥嫩的蚵仔，數一數至少超過35顆、快逼近40顆，每吃一口肯定咬得到鮮美的蚵仔。原PO也在文中讚嘆「一點也不腥臭，老公說可以回購」，並標註「#好市多的超大超肥美」。

▲這還叫蚵仔煎蛋嗎？分明是蛋煎蚵仔啊 XD（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

她也在留言處透露，這個冷藏牡蠣是400G共2盒，價格為349，「我老公也很怕腥臭的味道，這個他ok哦」。她也分享，在做這道菜時，處理蚵仔的方式是「先裹地瓜粉，裝到夾鏈袋裡搖一搖，滾水煮一下、泡熟，維持牠的肥美」，並說她看賣蚵仔麵線的都是這樣弄，「（蚵仔）都不會縮哦！而且煮滾後泡著熱水一定熟透了」。

▲原PO大推好市多蚵仔。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

照片吸引許多人心動留言，「看不出來是翻失敗，看了食慾大增」、「好誘人」、「生火」、「第一次看到縮圖以為『蚵仔煎披薩』」、「這是蛋煎蚵仔吧」、「放到滿就對了」、「這麼大顆又肥美的蚵仔，不拿一些來做蚵仔酥下酒太可惜了」。

也有網友大推，「我也覺得這個很可以回購！超多而且超級飽滿，我自己不太敢吃蚵仔（怕腥味），但這個完全完全沒有腥臭味」、「牡蠣超級大顆、超級肥美，分裝兩小盒，真的很方便」、「煮湯也很鮮美，吃光光了」、「真的沒腥味，拿來炒豆鼓好好吃」、「回購多次，真心不錯」、「蚵仔真的讚～挑剔的媽媽也難得說可以再買」。

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