人妻貼警告標語「請長眼」　老公回家看：有必要嗎…婆婆小叔神回笑翻網

▲原PO提醒老公，集乳器要是壞了，一個新的可是要花800大洋。（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）

生活中心／綜合報導

一名女網友生完小孩後，常看到老公把集乳器放進消毒鍋，加上老公平常神經太大條，讓她無奈之下，只好在各個地方寫字、貼紙條「宋先生請長眼」！老公回家看到後還好意思問「有必要嗎」，結果原PO小叔和婆婆都支持她，還聽見婆婆說，「誰叫我生出你這個不長眼的」。網友紛紛笑噴留言，「婆婆這句很給力」、「婆婆最終肯」、「我看成『請長眠』」。





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▲原PO表示，「宋先生請長眼」！（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，趁老公不在家時，寫下「宋先生請長眼」、「集乳器不可以放進消毒鍋！宋先生請注意」等字條，還特地說明集乳器的市價要800元。等老公回來後，一家人就發生以下對話。

老公：「有必要一從月中回來家裡就出現那麼多標語嗎？」

我：「有必要！」

小叔：「絕對有這個需要⋯⋯」

婆婆：「唉！誰叫我生出你這個不長眼的！」

原PO表示，雖然小叔也姓宋，但大家都懂這些是寫給誰看的。一家人搞笑又和樂的氣氛引來許多網友連言，「婆婆這句很給力」、「根本妳才是他們家的吧」、「婆婆真好相處」、「老婆太有才了」、「小叔跟婆婆好可愛」、「哈哈哈哈哈，宋先生覺得孤單」、「老媽小叔神回」、「相信我，這位宋先生還是會出槌的」、「這樣一家人的氣氛很好」。