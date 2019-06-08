迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻住：欺負我？

▲ 男子刺青怕痛，把頭塞進女伴胸口 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

原來這才是最強止痛藥！一名男子日前到刺青店刺青，卻疑似不忍直視，把頭直接塞進同行女伴胸前，刺青師隨後見狀則是看傻了眼，懷疑對方是不是在欺負他單身。網友看完都笑了，紛紛要刺青師「刺大力一點」、「讓他痛死吧」。

「什麼狀況？」一名刺青師店裡日前來了一對情侶，正當他幫男方刺青時，一回頭發現對方怕到不敢看著自己的手，於是把頭緊緊地塞在女伴的胸前，拒絕直視。刺青師見到這副景象，不小心被閃到，忍不住表示「是真痛，還是單純想欺負我？」

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只見身穿藍色迷彩上衣的男子右手緊緊環繞著女方的腰部，整顆頭都悶在女生的胸口；不過仔細一看他的左手才刺了小小的一個點，讓網友都笑說「怕痛還刺什麼青！」

▲原po見到此景，心情很複雜。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網友見狀都不約而同要刺青師大力刺下去，「直接用力了不要客氣」、「怕痛還要刺？分明是在刺激你，用力刺給他刺穿過去」、「就讓他痛死吧！哈哈哈」、「你被霸凌了啦」、「人家是皮痛，你是心痛」、「師傅：乾，我又還沒刺下去」、「屌虐單身狗」。

其他人則是學到一招，「奶香是最好的止痛藥」、「爽感大於痛感」、「原來不需要麻藥」、「刺青配奶茶，真享受」、「他只是想聞味道而已」。

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