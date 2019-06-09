揹孩提行李！她中壢火車站「沒小黃肯載」...原因傻爆眼　在地人曝秘辛

▲中壢火車站。（圖／翻攝自維基百科）

網搜小組／綜合報導

一名母親端午節連假帶孩子回娘家，她出中壢火車站後想攔計程車，但竟然沒人要載，只好撥電話叫車，後來她好奇詢問運將，那些小黃不載的原因，聽完瞬間傻眼；而在地人也趁機抱怨，那裡的計程車亂象，不僅亂喊價還會挑客人。

「我真的很氣小黃短程的拒載！」女網友端午節回娘家，一個人揹孩子、拿著行李攔計程車，結果都沒有人要載，於是撥打專線，才總算叫到車。

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後來，女網友詢問載她的司機，得知小黃們拒載是因為「她要去的地方容易塞車」，忍不住吐槽，「我就住在那，難道我要為了你們搬家嗎？」後來對方沒有多做回應，顯然是不太高興，而她也就沒再多說什麼。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網友們看完紛紛回應，「建議搭Uber」、「重點是不載妳的又不是他，妳甩態給他聽...關他屁事，我覺得他更應該需要抱怨」、「怕塞車還開計程車」、「我覺得新竹的55688都蠻親切的，起碼叫過的司機人都還不錯」。

同時，po文釣出許多在地人，直言「中壢要叫白牌車啊！沒人叫計程車的，可以搜尋太平洋，洋洋，花旗」、「搭小白，先喊價就好」、「中壢很少人搭計程車，都是小白居多，計程車是初入中壢的大學生及阿兵哥，等著被訛的」、「中壢人都知道，火車站前的計程車不能坐」、「中壢排隊計程車短程的都不載」。

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