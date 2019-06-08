　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「14號乘客看片不戴耳機！」　她號碼和台鐵專線太像...狂收客訴簡訊崩潰了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 手機號碼跟台鐵客訴專線太像 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原po手機號碼跟台鐵客服專線太像，一直接到誤傳的訊息。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

不少人搭火車時都曾遇到沒品的吵鬧乘客，這時若不想自己出面、怕引發紛爭，可以撥打台鐵的客服專線，或是傳簡訊交由客服人員告知列車長，由台鐵處理。不過這位女網友的手機號碼似乎和台鐵的客服專線太像，時不時就會收到客訴簡訊，讓她不勝其擾，忍不住上網抱怨。

這名女網友在「爆怨公社」提到，自己的手機號碼跟台鐵專線很接近，因此三不五時就會收到「狀況簡訊」和「抱怨簡訊」。只見她所貼出的圖中，該名抱怨乘客表示自己坐在自強號150車次的10號車廂，他透露同車廂坐在14號座位的乘客看影片時不戴耳機，音量大到影響他人，因此才傳訊息希望列車長前往解決，不過原po看了也是愛莫能助。

請繼續往下閱讀...

原po還分享印象深刻的一次經驗，她表示某次還有乘客太生氣，打電話過來先劈哩啪啦地罵了一頓；她向對方表示「您打錯電話了」，對方竟然還不相信，飆罵「王八蛋，還不敢承認」讓她超無奈又無辜。

▲▼ 台鐵客服專線 。（圖／翻攝自台鐵網站）

▲台鐵客服專線。（圖／翻攝自台鐵網站）

對此有網友建議她換個號碼，但她表示這組號碼已經用很久了，捨不得換；還有人開玩笑，表示「你該轉行了」。

其他人則分享自己類似的困擾，「我們家是跟某學校很像」、「我家室內電話前身是開卡拉ok，半夜常有人打來，問說有叫車，車到了。不然就是打來要訂位......」、「我遇到電話號碼前使用者的朋友恐嚇我，欠債還債」、「我家的跟某知名托福補習班只差一個數字，每逢颱風天就有一堆問要不要上課的電話」。

據了解，這組手機號碼一開始是為了方便服務聽障瘖啞人士，不過之後也有許多非瘖啞人士的乘客使用，因此台鐵客服收到通報還是會處裡。不過也要提醒，列車長要服務為數眾多的乘客，建議大家真正有需要時再撥打專線請求協助，不要隨意濫用。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
獨／阿福「爆乳露美背」與HowHow浪漫婚禮曝光！張小燕溫馨
韓國瑜15萬人前承諾：若有機會當總統，我有信心創造兩岸和平

關鍵字：台鐵,客訴,客訴專線,簡訊,檢舉,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／車禍掰咖！大媽逼讓座「以為妳只穿1隻襪」　長裙妹神回敬...乘客全憋笑

學測48級分！他推甄「交大+政大全上」　37頁備審資料免費公開...網全跪了

影／每隔2小時衝回家餵奶！客驚「怎麼沒狗味」　運將為牠跑車9年…惹網淚

影／超強廢人床！她心動問「真的好用嗎」　網勸別買…真實故事超想哭

夾娃娃落空！厭世女店員「伸手一推」舉動　網笑爆：想要就全給你

影／嬤憂孫跑出去貼公告「注意皮蛋在裡面！」　鄰居全問號：皮蛋會跑？

愛遲到、很有個性但不喜歡麻煩...房間髒亂的人都有這10個共通點

機率僅21萬分之1！加拿大老爸隨手轉「20、40、60」　打開塵封40年保險箱

陸客來台人數創新高！5月入境成長81.9%　學者曝「關鍵助力」

想喝好茶就要快！　大阿里山特等春茶每台斤六萬元

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

直升機救援74歲受傷婦遇亂流 驚險直擊！空中失控狂轉2分鐘

陸客來台人數創新高！5月入境成長81.9%　學者曝「關鍵助力」

想喝好茶就要快！　大阿里山特等春茶每台斤六萬元

「14號乘客看片不戴耳機！」　她號碼和台鐵專線太像...狂收客訴簡訊崩潰了

農委會打美女牌！邀LamiGirls賣香蕉火龍果　球迷排隊搶買

國5頭城到坪林時速40↓　下午北返車潮湧現「4地雷路段」注意

影／親友都羨慕！月領12萬...假日一忙「至少60通電話」累炸　厭世男曝血汗職業

48年後重獲WMO參加資格！　彭啟明突遭拔牌：政治打壓

苗縣唯一97歲「紋面國寶」肺炎住院　醫療團隊24小時不鬆懈　

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻住：欺負我？

一年一度淡水大拜拜　百年清水祖師「日巡」遶境保平安

蔡賴對決政見會落幕　蔡英文喊話支持者：敵人不在這個講台上

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

日職／對決土肥星野開轟　陽岱鋼：紮實反方向攻擊

我想當警察　高中生問員警：警察的人格特質？

中職／林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

百攤「韓流夜市」花蓮再現　攤商推「市長同款」搶賺15萬韓粉財

不斷更新／包林傑3局遇亂流丟3分　3局統一3：0富邦

BMW「Concept R18」概念重機登場！超大顆水平對臥引擎帥翻

華南青少棒／衛冕軍新北強勢首勝　竹縣首戰擊垮嘉市

不斷更新／朱育賢連2打席開轟！3局桃猿4比0兄弟

生活熱門新聞

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她..

學測48級分　他推甄交大+政大..

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖..

室友「白長腿魅惑」驚恐神展開！

偷拍正妹被抓到！對方竟甜喊10..

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內..

綺綺逝1年！仁醫：她快要回來了

結婚4年！婆婆逼媳簽…放棄財產

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

擦半年化妝水臉超油！她一看蠢翻

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一..

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇..

花蓮等6縣市熱破36度　明起變..

東澳國小校長凌晨3點烤飛魚籌旅..

更多熱門

相關新聞

小6女邀他回家玩…媽開燈驚吼：我要告你！

一名23歲的網友在臉書抱怨，在球場和一名小六女孩變成好朋友，之後還被邀請去她家和她的一票同學玩，結果晚上9點20分被回到家中的女孩母親撞見，當場被對方怒撂狠話揚言報警提告，「我要告你誘拐未成年」！原PO感到傻眼，認為自己並沒有做錯事，「妳要告我，我是不怕的」。結果文章一出，絕大部分的網友都不挺原PO，「我是家長也會選擇告」、「幹嘛報警，直接私刑啊」、「成年人應該要懂得避嫌」。

兒爽拿透天厝！長輩砸錢卻心寒了

被老闆記得不加蒜！老闆娘竟勸她留賴

他說謊勸媽換車成功　妻笑：車行麻煩了

前女友一家勞健保老公全包！人妻氣暈

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

Eason忍N年控他出外景霸凌！

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

學測48級分　他推甄交大+政大全上

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖！

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

夫2算靈異百子圖101人…妻肚連出人命

神算命理師：韓國瑜對手只有一人

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒逃

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面