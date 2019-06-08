「14號乘客看片不戴耳機！」　她號碼和台鐵專線太像...狂收客訴簡訊崩潰了

▲原po手機號碼跟台鐵客服專線太像，一直接到誤傳的訊息。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

不少人搭火車時都曾遇到沒品的吵鬧乘客，這時若不想自己出面、怕引發紛爭，可以撥打台鐵的客服專線，或是傳簡訊交由客服人員告知列車長，由台鐵處理。不過這位女網友的手機號碼似乎和台鐵的客服專線太像，時不時就會收到客訴簡訊，讓她不勝其擾，忍不住上網抱怨。

這名女網友在「爆怨公社」提到，自己的手機號碼跟台鐵專線很接近，因此三不五時就會收到「狀況簡訊」和「抱怨簡訊」。只見她所貼出的圖中，該名抱怨乘客表示自己坐在自強號150車次的10號車廂，他透露同車廂坐在14號座位的乘客看影片時不戴耳機，音量大到影響他人，因此才傳訊息希望列車長前往解決，不過原po看了也是愛莫能助。

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原po還分享印象深刻的一次經驗，她表示某次還有乘客太生氣，打電話過來先劈哩啪啦地罵了一頓；她向對方表示「您打錯電話了」，對方竟然還不相信，飆罵「王八蛋，還不敢承認」讓她超無奈又無辜。

▲台鐵客服專線。（圖／翻攝自台鐵網站）

對此有網友建議她換個號碼，但她表示這組號碼已經用很久了，捨不得換；還有人開玩笑，表示「你該轉行了」。

其他人則分享自己類似的困擾，「我們家是跟某學校很像」、「我家室內電話前身是開卡拉ok，半夜常有人打來，問說有叫車，車到了。不然就是打來要訂位......」、「我遇到電話號碼前使用者的朋友恐嚇我，欠債還債」、「我家的跟某知名托福補習班只差一個數字，每逢颱風天就有一堆問要不要上課的電話」。

據了解，這組手機號碼一開始是為了方便服務聽障瘖啞人士，不過之後也有許多非瘖啞人士的乘客使用，因此台鐵客服收到通報還是會處裡。不過也要提醒，列車長要服務為數眾多的乘客，建議大家真正有需要時再撥打專線請求協助，不要隨意濫用。

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