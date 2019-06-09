金門歐厝「沉睡戰車」正夯　白目客笑歪「倒掛砲管」網全怒...在地人曝現況

▲遊客爬上砲管拍照。（圖／翻攝自「靠北金門」）

網搜小組／綜合報導

金門擁有豐富的文化資產，閩南風格古厝、巴洛克式洋樓及大大小小的軍事堡壘，吸引各地觀光客朝聖，其中位於歐厝海灘的「沉睡戰車」更成為IG熱門景點，許多網美網帥拍照打卡，但同時也有不少人爬上砲管，除了危險外，也等於是「摧殘」這個珍貴的戰地史蹟。

陷在歐厝海灘的「M-18戰車」殘骸，要在退潮時才會出現，因長年的鏽蝕，毀損相當嚴重，但也飄散一種遺落且神祕之美，成了網路瘋傳的超夯景點；不過，部分觀光客「為求經典美照」的舉動，讓人搖頭。

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一名網友昨晚在「靠北金門」發文怒道，「請要來此拍照的朋友不要爬上去拍照。」只見3名遊客分別爬上砲管，甚至倒掛在上面，完全不顧危險，或是會破壞史蹟，事後更將照片po網，果然挑起了眾人的怒火。

▲▼戰車上布滿青苔、貝類，爬上去也很可能會受傷。（圖／翻攝自「靠北金門」）

網友們對此紛紛表示，「為何有些人既幼稚又白痴」、「太誇張了，沒愛惜就算了，還搞破壞，斷了怎麼辦」、「拍照很歡迎，但請有點水準好嗎」、「醫院需要這些人，願天主保佑你，阿門」、「可以肉搜這3位嗎」；而在地人也直說，「觀光客我倒不曾看過，不過我們本地人我曾看過很多次。」

據悉，這輛「M-18戰車」為美國陸軍在第二次世界大戰時，開發的驅逐戰車，也是在二戰時所有履帶裝甲戰車中，行駛速度最快的，因此有「地獄貓」的稱號。

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