影／小黃司機「狂從後照鏡偷瞄」吊帶裙妹　她嚇壞：左手還放下半身詭異抖動

網搜小組／綜合報導

「後照鏡也對上視線了！」一名女網友昨日在路上攔了計程車，上車之後發現司機先生不斷從後照鏡偷看她，等紅燈時甚至不避諱地直接轉頭打量她，讓她毛翻；更可怕的是，司機的手一直放在下半身處，還不停地抖動，影片一出讓網友們大喊「太噁心！」

「傻爆眼！」一名女網友日前趕路搭小黃時，發現司機不知道為什麼頻頻從後照鏡偷瞄她，到最後甚至變本加厲、直接轉頭過來看，讓她覺得很可怕，「我沒穿很露，吊帶裙到膝蓋而已。」更可怕的是，司機的左手不停放在自已的下半身處，影片中也可見他下半身不停地「詭異抖動」，「手不知道是在抓癢還是怎樣」。

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▲司機下半身詭異抖動 。（圖／網友臧敏授權提供）

女網友表示，她發現該司機的姓名被椅背套蓋住，原本想掀起來拍照，但是對方頻頻回頭嚇得她不敢做大動作，整路車程搭得心驚膽顫。原po還說，自己平時都是搭Uber，這天因為趕時間才剛好在路上攔小黃。

▲轉過身還不放過，從後照鏡打量乘客。（圖／網友臧敏授權提供）

貼文一出網友們都湧入留言，紛紛表示「天啊好可怕，還好你平安到家」、「真的還一直偷瞄後照鏡」、「感覺他起立了」、「不管乘客穿著怎樣，他都不能如此吧」、「看起來好不舒服」、「後照鏡也對上視線，好噁」、「所以我都只搭UBER，不是沒有原因的」、「是我的話，無論如何我都會直接說要下車」、「趕快打電話給家人朋友說你快到了」。

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