23歲男到小6女童家「躺沙發睡覺」　媽開燈怒喊告…他：這母親無理取鬧

▲原PO在籃球場認識小六女童，接受對方邀請到家中完手遊。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

生活中心／綜合報導

一名23歲的網友在臉書抱怨，在球場和一名小六女孩變成好朋友，之後還被邀請去她家和她的一票同學玩，結果晚上9點20分被回到家中的女孩母親撞見，當場被對方怒撂狠話揚言報警提告，「我要告你誘拐未成年」！原PO感到傻眼，認為自己並沒有做錯事，「妳要告我，我是不怕的」。結果文章一出，絕大部分的網友都不挺原PO，「我是家長也會選擇告」、「幹嘛報警，直接私刑啊」、「成年人應該要懂得避嫌」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，「我很生氣，個人覺得這位母親很無理取鬧。」他解釋，下班後常到家裡附近一間國小打籃球，正好認識了一名也熱愛打籃球的小六女生，隨著兩人認識越深，感情也變得越來越好，「今天這個小六女生約我晚上八點去她家玩手遊，當時不只我跟她，還有她班上的男、女同學。」

原PO說，當時大家玩得很開心，但一直不見家裡有大人，「我問她爸媽何時回家，她說她爸媽平常晚上12點左右才會到家」，所以大家就在她家裡吹冷氣、玩遊戲，直到快9點時，小學生們提議要關燈玩「暗夜鬼抓人」，由於原PO沒有興趣，他就在黑暗中躺在沙發上睡覺。

「我跟那位女學生說晚上9點半記得叫我起床，因為家裡還有事情所以不能待太久」，原PO說，就像老天爺在跟他開玩笑一樣，晚上9點20分時，女孩的媽媽回到家打開燈，看到眼前的景象直接對女兒大聲咆哮，「妳會不會過太爽啊」，「放任妳同學來我們家也不跟我說一聲，還有你（原PO），你XX給我起來！」

原PO記得，對方還質問他「這位先生你是哪位」，當他自我介紹說明來意單純後，對方就轉頭問女兒「冷氣開多久」，得知下午6點就開後又暴怒，「現在電費很貴，妳知不知道？」他說，當他要和其他人一起離開時，被媽媽氣憤拉住手，「請問我有說你可以走了嗎」，接著又被問及現在幾歲了。

原PO：23歲。

女孩媽媽：那你知道我家女兒幾歲嗎？

原PO：知道，12歲。

女孩媽媽：你XX腦袋是不是有問題，怎麼會跟小學生混在一塊，還隨便進到別人家！

原PO：伯母，我是經過妳女兒同意才進到妳家的，我這不算是隨便進入。

女孩媽媽：這個家是我跟我老公做主的，我們是不會讓一個陌生的成年男子進來我們家，就算我女兒同意，我們這邊做父母的也絕對不同意！

原PO說，對方揚言要告他「誘拐未成年」以及「私闖民宅」，而他也再三澄清只是和女孩做朋友，「要告也是告不成的」。儘管女孩也幫忙原PO求情，「哥哥說的沒有錯，是我主動邀他來玩的，我們說過要當一輩子的好朋友」，「可以不要告他嗎」，還是被媽媽轟回房間。

隨後2人發生對質，原PO也向對方揭露女孩的心聲，「她說妳和妳老公都工作到很晚才回家」、「她時常覺得，她活在恐懼當中，沒有自由也不快樂」、「她常說妳對她的標準太高」。不過對方只是說這是家務事，輪不到原PO來管。

原PO說，之後是好不容易才掙脫對方逃出來的，「但是現在這種情況真是讓我打了一個很大的問號，這位母親怎麼了？」他問網友們「應該怎麼跟這位母親講才行，這位母親真的很無理取鬧耶！」

多數網友並不贊同原PO的做法，「如果我是爸爸的話，我不會報警，不過我會先揍你喔」、「幹嘛報警，直接私刑啊」、「哇！12歲呢，我是家長也會選擇告，畢竟孩子心智未成熟」、「我不懂，他所謂的告不成是什麼道理，這位先生事情大了」、「我覺得正常的成年人都曉得避嫌這件事」。

▼原PO為自己抱不平，認為自己並沒有做錯。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）