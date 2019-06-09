不甘被惡男性騷擾受辱　17歲少女自焚父親悲痛報案

▲印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)發生自焚事件。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)近來傳出引火自焚的不幸事件，一名17歲少女因為遭一名年輕男子性騷擾，事後覺得受辱，竟然想不開在自己身上淋煤油自焚。警方表示，死者父親曾於1個月前到警局提出性騷擾案件，沒想到最後還是造成不幸。

警官查蘭(Jitender Singh Charan)表示，這起事件1日發生在拉賈斯坦邦的納高爾縣(Nagaur)的馬克拉納區(Makrana)，「我們收到一名父親的投訴，他的17歲女兒在自己身上灑汽油後自焚」，遺體目前已交由法醫驗屍中。

警方表示，少女因為一名年輕男子性騷擾，他的父親便於5月依「保護兒童免受性犯罪法」對該男提出控告，該名男子雖然已被逮捕，受害少女仍因覺得受辱輕生，詳細案情仍待調查中。今年3月，印度哈爾多伊(Hardoi)也曾發生類似案件，一名30歲女性遭26歲男子性侵後，因為不想再忍辱度日，也於案發1周後引火自焚，令她的丈夫十分傷心。

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