父親討錢…對方還不出嗆「可怕後果」　2歲女童遭挖眼打死報復

▲印度傳出許多虐童案例，讓民眾對於政府相當不滿。（圖／示意圖／CFP）



國際中心／綜合報導

印度北方邦阿里格爾（Aligarh）發生殘忍命案，一名2歲女童遭到謀殺，除了雙眼被挖出來，手也被打到骨折；她的父親原本跟其他男子在財務糾紛方面產生爭執，沒想到最後自己的孩子卻成為報復對象。當地警方8日表示，已逮捕4名嫌犯，案件暫時告一段落。

《今日印度》（India Today）報導，警方首先逮捕札希德（Zahid）與阿斯蘭姆（Aslam），指控他們謀殺兒童，隨後又於8日逮捕涉嫌埋藏屍體的另外兩人。女童的屍體於2日在一處垃圾場被發現，地點就位於她住處約200公尺以外，當時她的家人已通報失蹤。

據了解，札希德原本向女童父親借錢，但他無法償還總數，便與對方爆發口角，他揚言會有「可怕的後果」，隨後在朋友的幫助下，他殺死無辜的女童；屍體最初藏在冰箱裡。

女童父親聲稱孩子生前受到侵犯，不過，警方已排除性侵的可能。根據驗屍報告，顯現出讓女童死亡的原因有很多種，她受到難以忍受的折磨。

受害家庭收到30萬盧比的賠償金額，地方法官已下令要對此案展開調查。然而，這起事件依舊引起民眾的怒火，不少政治人物與名人都抨擊嫌犯，當地也發起燭光哀悼活動，許多老師以及學生都要求立刻懲處肇事者。