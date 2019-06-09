　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

父親討錢…對方還不出嗆「可怕後果」　2歲女童遭挖眼打死報復

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼孩童,兒童,虐待,毆打,罵人,性侵,虐童,男童,小孩,小朋友,狼爪,色狼,。（圖／CFP）

▲印度傳出許多虐童案例，讓民眾對於政府相當不滿。（圖／示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

印度北方邦阿里格爾（Aligarh）發生殘忍命案，一名2歲女童遭到謀殺，除了雙眼被挖出來，手也被打到骨折；她的父親原本跟其他男子在財務糾紛方面產生爭執，沒想到最後自己的孩子卻成為報復對象。當地警方8日表示，已逮捕4名嫌犯，案件暫時告一段落。

《今日印度》（India Today）報導，警方首先逮捕札希德（Zahid）與阿斯蘭姆（Aslam），指控他們謀殺兒童，隨後又於8日逮捕涉嫌埋藏屍體的另外兩人。女童的屍體於2日在一處垃圾場被發現，地點就位於她住處約200公尺以外，當時她的家人已通報失蹤。

據了解，札希德原本向女童父親借錢，但他無法償還總數，便與對方爆發口角，他揚言會有「可怕的後果」，隨後在朋友的幫助下，他殺死無辜的女童；屍體最初藏在冰箱裡。

女童父親聲稱孩子生前受到侵犯，不過，警方已排除性侵的可能。根據驗屍報告，顯現出讓女童死亡的原因有很多種，她受到難以忍受的折磨。

受害家庭收到30萬盧比的賠償金額，地方法官已下令要對此案展開調查。然而，這起事件依舊引起民眾的怒火，不少政治人物與名人都抨擊嫌犯，當地也發起燭光哀悼活動，許多老師以及學生都要求立刻懲處肇事者。

ET快訊
飛噴趴地...14歲少女無照騎車爆頭亡！駕駛手抖自責：我盡力
星爵結婚了！娶走小11歲阿諾千金…婚禮現場照曝光
大眼妹去日本迪士尼失蹤2天！友曝「戴牙套+背刺粉色鳥籠」急尋

關鍵字：虐童,印度

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18歲交流台生德國威悉河落水失蹤　搜救近9小時暫停

父親討錢…對方還不出嗆「可怕後果」　2歲女童遭挖眼打死報復

鮮肉學長「出借大腿枕」爆紅！小學弟睡翻　他暖笑撥髮驚呆網：超帥

公車藏用過針頭！6歲女童坐下痛到大哭　9個月才能知感染結果

苦等137年！建築大師高第「聖家堂」終獲施工許可　2026登全歐最高

側寫／梅伊自信上任「脫歐3年全卡關」　身邊沒朋友…忍淚離去：我沒有惡意

30名街友全擠一間房「只有3張床」　房東狂吸金窮人卻睡草地

喵星人獲勝！「貓爪比傢俱重要」　紐約州立法禁止除爪手術

貿易糾紛用字喬不攏！G20今續協商　示警「有經濟下行風險」

川普超自信「解決棘手移民問題」　墨西哥屈服關稅恐陷更多威脅

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

劉以豪.郭雪芙背著正宮獨處調情　抱上陽台狂撩還壁咚「親我！」

高雄夢幻雪花冰！珍珠、白玉免費加　來朵芒果玫瑰花清涼消暑一下吧♥

邵雨薇首場演唱會爆滿「救命啊」　挑戰《志明與春嬌》：太有種了！

18歲交流台生德國威悉河落水失蹤　搜救近9小時暫停

父親討錢…對方還不出嗆「可怕後果」　2歲女童遭挖眼打死報復

鮮肉學長「出借大腿枕」爆紅！小學弟睡翻　他暖笑撥髮驚呆網：超帥

公車藏用過針頭！6歲女童坐下痛到大哭　9個月才能知感染結果

苦等137年！建築大師高第「聖家堂」終獲施工許可　2026登全歐最高

側寫／梅伊自信上任「脫歐3年全卡關」　身邊沒朋友…忍淚離去：我沒有惡意

30名街友全擠一間房「只有3張床」　房東狂吸金窮人卻睡草地

喵星人獲勝！「貓爪比傢俱重要」　紐約州立法禁止除爪手術

貿易糾紛用字喬不攏！G20今續協商　示警「有經濟下行風險」

川普超自信「解決棘手移民問題」　墨西哥屈服關稅恐陷更多威脅

宋旻浩機場敞開外套「裡面沒穿」　粉絲笑慘：會被警察抓走

揹孩提行李！她中壢火車站「沒小黃肯載」...原因傻爆眼　在地人曝秘辛

18歲交流台生德國威悉河落水失蹤　搜救近9小時暫停

林昀儒／鄭怡靜混雙「敢拚」是關鍵　本季豪取三冠但保守談奧運

內褲男強拉夜歸女進草叢摸乳還搶手機　辯喝醉斷片全忘了

高溫讓人壞心情！國衛院研究：每升1度「重度憂鬱」風險增7%

專訪／張雁名自曝「第二人格」　天蠍憂鬱：需要開朗另一半

28坪老屋神改造「4房2廳2衛」藏魔法收納空間　設計師曝2招：家更寬闊了

日本混泳天王萩野公介排除心病　宣佈復出目標東奧奪金

小紅書點評「最值得入手」的平價唇彩　300元就能買到YSL同色同質地

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 ..

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒..

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

人間冥河！石化湖「生物一碰變乾..

日2歲女童遭正妹媽虐死　體重僅..

4歲童便秘半年　一剖腹蹦出「炒..

18歲少女斷魂卡丁車！噴鼻血離..

愛女搭Uber失蹤　他開定位驚..

公寓頻傳詭吼聲　女星竟藏馬來熊

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

金正恩兄遭暗殺原因曝：CIA線..

左排直接爆頭　巴士撞限高柱17..

傻妹想提早結束月經　DIY「軟..

更多熱門

相關新聞

日2歲女童遭正妹媽虐死　體重僅6kg

日本北海道發生疑似虐童致死案，一名2歲女童全身是傷被送醫，不久後就死亡，當時體重僅6公斤，身上還有多處嚴重瘀青的痕跡，甚至還疑似被菸頭燙傷。嫌疑人則是女童的21歲媽媽池田莉菜，以及她24歲的男友藤原一彌，目前兩人皆被警方逮捕。

想讓好友休息　他把女嬰丟烘衣機

印化學倉庫起火　近地標豪拉大橋

印度美男「性感拋飛吻」影片爆紅

印度也要推5G　百日內展開測試

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

再熱一天致災豪雨彈來了！全台灌5天

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

Eason忍N年控他出外景霸凌！

27歲OL狂放屁竟罹大腸癌！父崩潰癱地

女雙載飛趴車道　轎車駕駛：我閃不過

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找媽媽

砸1萬「那邊變狼牙棒」！女爆氣不做了

15萬韓粉塞爆　記者實算紅椅14833張

剛畢業3天　14歲優秀女「騎友車」飛噴亡

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

老饕激推！「迷客夏」點這才專業

他刺青怕痛頭塞女伴奶！刺青師傻眼

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

更多

最夯影音

更多

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面