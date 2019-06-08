打怪打一半「屁股有奇異觸感」　女大生氣炸...堅持要給他教訓　

▲女大生無視吳男提出和解賠償的誘惑，堅持要求法官依法判刑，要讓吳男記住教訓。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子在網咖對女大生伸鹹豬手，男子本想用錢和解了事，未料女大生不為所動，堅持要求法官依法判刑，最後男子被依違反性騷擾防治法判拘40日，易科罰金4萬元。

37歲的吳男2018年9月間，在某家網咖見一名年輕女大生在正在電腦前專注打怪對戰時，竟從後方伸出鹹豬手對女大生偷摸屁股揩油，再熊抱女大生。

女大生突然遭受狼爪與熊抱嚇得大喊「有色狼」，店裡的店員火速跳出來將吳男團團圍住並報警處理，吳男雖然當場不斷向女大生道歉，更表示願意賠錢和解，但女大生堅持不被「河蟹」要求警方依法送辦。

女大生無視吳男提出和解賠償的誘惑，堅持要求法官依法判刑，要讓吳男記住教訓。法官認為，吳男無視兩性平權及尊重女性，自我克制力不佳，趁被害女疏忽之際，從後方襲臀、熊抱，造成女子心理陰影，實在不可取，因此依違反性騷擾防治法判拘40日，易科罰金4萬元。

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