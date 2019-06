印度化學倉庫起火！接近加爾各答地標豪拉大橋　周圍道路封閉搶救中

Fire at chemical godown in Kolkata, West Bengal earlier this morning, 20 fire engines present at spot (ANI) pic.twitter.com/NdTWWdZLt1

國際中心/綜合報導

印度加爾各答化學倉庫在當地時間8日凌晨2點發生大火,意外地點接近著名地標豪拉大橋(Jagannath Ghat),根據印度「國際亞洲新聞社」(ANI)指出,目前已有20輛消防車抵達現場灌救,火勢仍未撲滅。

豪拉大橋每天的交通流量達到約10萬輛,行人超過15萬,現場濃煙密布,警消已封鎖周邊道路,消防局局長也已抵達現場了解情況。

Traffic update :-

Due to a fire incident near Jagannath Ghat, Strand Bank Road is closed to traffic. Necessary diversion on.