40多歲哥「吃喝靠老媽、睡到自然醒」　保全做一個月嫌累閃人

網搜小組／綜合報導

家家有本難念的經！網友阿遊（化名）在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，哥哥40多歲了收入是零，三餐等生活支出都靠媽媽，連帶著自己也得幫忙支付網路費等費用，雖然曾經做過保全，結果只做了一個月就嫌太累辭職，「到底何時才會看開……。」

▲原PO爆怨哥哥每天都在家打電動。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

阿遊提到，因為哥哥的問題，自己有跟母親談過，「我說，『不要再讓他花妳的錢、生活三餐上的支出，妳這樣會害死他』，但我媽還是不鳥我」，哥哥依舊是整天上網看YouTube，或是用電腦打電動，睡覺也是天天睡到自然醒，「然後我幫他出網路費，因為我也要用。」

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然而，哥哥也不是完全找不到工作，阿遊接著說，曾經有保全公司錄用他，結果只做一個月就說太累不做了，現在健保費繳不出來被強制執行，卻還是無關緊要的模樣，「一個40歲以上收入零的人，這樣真的很慘吧？到底何時才會看開，如果他不工作，連我也會被一起拖下去……，有人家裡也有這種情形嗎？」

▲原PO雖然當過保全，但只做了一個月就嫌累。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

其他網友看了紛紛留言安慰阿遊，「年輕時過得太安逸，會不知道什麼是苦，媽媽心腸太軟，只能由原PO親自出手處理」、「放生讓他一無所有，才能學會凡事靠自己，不然到頭來最苦的會是媽媽」、「我哥啃老30多年，接下來有可能要啃我了」。

也有網友建議，萬不得已的話不妨考慮搬出法律，「成年子女由家分離，但我想，原PO的媽媽應該很難做到吧？」