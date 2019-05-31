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單身追劇耍廢、婚後忙翻　她分享「宅女晉升人妻」生活：這就是婚姻

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網搜小組／綜合報導

婚前婚後的生活差距到底有多大呢？一名女網友30日在臉書「戀愛公社」PO文分享，未婚前下班到家就是當宅女，吃飽就能開始追劇，但結婚後回家第一件事就是洗米煮飯，接著還得做其他家事，忙到連有什麼劇可以追都不知道，幸好遇到體貼的老公和個性很好的公婆，「怎麼婚前婚後差這麼多，我想這就是婚姻生活吧！」

▲新娘,結婚,捧花。（圖／unsplash）

▲原PO分享婚前婚後的生活差異，引起網友共鳴。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，結婚以前的自己下班回到家就有熱騰騰的飯菜可以吃，吃飽也是把碗筷一放就去追劇，不用洗碗，洗好澡衣服就往籃子裡一丟，洗、晾、收衣等事都由老媽一手包辦，「假日如果宅在家，就是躺在床上當廢人。」

請繼續往下閱讀...

但結婚之後生活就完全不一樣了，原PO舉例，下班回家第一件事就是洗米煮飯、炒菜，接著洗碗、洗衣、晾衣服，假日則要到市場買菜或是打掃家裡，拖地、洗廁所通通都來，「別說追劇了，現在有什麼劇值得追我都不知道了，怎麼婚前婚後差這麼多，我想這就是婚姻生活吧！」

▲▼ 曬衣夾的壽命似乎跟顏色有關？ （圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO自稱未婚前都在家裡耍廢，晾曬衣服之類的事都是老媽在做。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

「從小姐到人妻，以前可以耍廢，現在不行，以前只要應付老媽，現在還要應付公婆，還好公婆滿疼我的。」原PO說，雖然未婚前下班可以當宅女，現在下班後則變成黃臉婆，但幸好老公很體貼，只要是她親自下廚，就會把飯菜吃光光，「老公從來不嫌棄我煮得好不好吃，只要我煮他一定吃完，讓我更有動力想顧好這個屬於我們的小天地。謝謝老公對我的體貼，這幾天我手痛本來不想煮，但菜已經買好了，所以我還是照煮。」

縱使原PO的人生經歷看起來沒有太多波折，不過，這段「從小姐變成人妻」的過程，勾起許多地方媽媽們的回憶，紛紛留言回應，「這就是家庭，比單身時付出更多，但收穫也更多」、「老婆煮的敢不吃，以後真的會吃不到」、「心態對，什麼都對，幸福就是如此簡單」。

▼原PO現在每天回家都要忙著煮飯、做家事，根本沒時間像以前一樣爽爽追劇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼馬國華裔爸爸下廚時滑倒,遭手中刀刺胸亡。（圖／免費圖庫Pixbay）

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關鍵字：戀愛公社,婚姻

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