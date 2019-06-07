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被老闆記得不加蒜！她一句玩笑「老闆娘笑勸留LINE徵友」嚇瘋：母湯阿捏

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▲雅口天香臭豆腐。（圖／記者徐溱謐攝）

▲臭豆腐示意圖，與本文店家無關。（圖／記者徐溱謐攝）

網搜小組／綜合報導

差點就有免錢的臭豆腐可以吃了？！一名女網友表示，自己日前去一間沒有很常消費的小吃店買臭豆腐時，竟然被老闆記住口味喜好，結果一旁的「老闆娘」隨後竟然順勢幫老闆徵友，讓她嚇傻超尷尬。對此，網友們也紛紛跪求後續，直呼「撿現成的不錯啊」、「結果留賴了嗎」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中分享自己日前被小吃店老闆記住的故事，她表示家裡附近有間臭豆腐店，偶爾想到時就會去買，大概是一個月買1、2次的頻率；日前她一如往常準備點餐時，老闆這次卻記住了她的口味，問說是不是「小辣不要大蒜，對嗎？」原po很驚訝，於是就開玩笑說「欸~老闆，你這樣注意我，你老婆會生氣啦！」

請繼續往下閱讀...

沒想到這時一旁的老闆娘開口就表示，自己是老闆的妹妹不是老婆，隨後還很順便幫哥哥徵友，「我哥單身喔！要不要跟我哥留個賴認識一下啊！」讓氣氛瞬間降到冰點超尷尬，原po內心也忍不住吶喊「我只是來買臭豆腐的！母湯阿捏啦！」

▲傳LINE示意圖，與本案無關。（圖／資料照／記者柯沛辰攝）

▲LINE示意圖。（圖／記者柯沛辰攝）

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網友們見狀都紛紛開她玩笑，「當臭豆腐老闆娘也不賴喔~吃臭豆腐免費~」、「你吃他臭豆腐 ，他吃你豆腐，很合理」、「所以留了嗎！」、「直接升級闆娘，終身吃免費XD」、「在一起在一起」、「看來會有一個禮拜不好意思去買了」。

面對網友們興奮敲碗求後續，還有人質疑是不是「老闆不夠帥」，她則表示自己從頭到尾都沒有看到老闆口罩底下的長相，加上當時旁邊還有其他客人，她只覺得太尷尬，就沒有留聯絡方式了；她也表示，自己正是因為覺得這家臭豆腐好吃、合胃口，所以才沒有想要輕易破壞這份美好的回憶。

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關鍵字：臭豆腐,尷尬,老闆娘,徵友,爆怨公社

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