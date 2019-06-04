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一鍵調查LINE有無「被封鎖」！　3種狀況解密不讀不回

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者黃翊婷／綜合報導

LINE已讀不回或是不讀不回，難道是被封鎖了？經常分享3C最新資訊的電獺少女團隊先前在網路上分享一招密技，教大家利用「贈送貼圖」的方式，就可以在不驚動對方的情況下確認是否有被封鎖，還能避免尷尬。不過，粉絲們看完大多都覺得不用這麼麻煩，「其實我覺得不用查啦，努力過就好了，是自己的就是了，不是也不見得不是好的。」

影片中介紹，首先可以打開LINE的貼圖小舖或是主題小舖，選一款調查對象絕對不會使用的款式，然後按下最關鍵的一鍵「贈送禮物」，如果能夠成功進入購買頁面，就表示自己並沒有被封鎖，只是被「無視」了而已，這是第一種狀況；但如果沒辦法贈送，第二種可能是對方或許對這類型的貼圖很有興趣，早就已經買了，只是自己不夠了解，而第三種狀況就是已經被封鎖了。

請繼續往下閱讀...

破解LINE「封鎖疑雲」。（圖／記者黃翊婷攝）

▲要查詢自己有沒有被封鎖，可以試著贈送貼圖或是主題給對方。（圖／記者黃翊婷攝）

但其實有沒有被封鎖，每個人在意的程度不同，大部分的粉絲看完影片，都在底下留言回覆，「長期沒有已讀就是封鎖了啊，不用這麼麻煩啦」、「其實我覺得不用查，努力過就好了，是自己的就是了，不是也不見得不是好的」、「被封鎖也沒差，會聯絡的就是會拚命找你，不想聯絡的再怎麼找也沒用」。

也有網友提供自己的觀察方式，那就是看對方LINE資訊下面常PO的東西，例如換大頭貼時會自動分享的照片，假如被封鎖了就會什麼都沒有顯示，「不過，這招對本來啥都沒有PO的類型就不適用了。」

▼但網友們大多覺得被封鎖也沒什麼，畢竟真的有心想保持聯絡的話，不管怎麼樣都能找到人。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

手機、滑手機、打電話、講電話。（圖／記者陳俊宏攝）

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關鍵字：電獺少女,LINE

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