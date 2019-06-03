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她淚PO「姊姊想你」悼念3歲遇害表弟　友截圖嘲笑：單相思了？

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網搜小組／綜合報導

一名女網友2日在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，表弟在3歲時遭人拐走，不幸遇害，如果還活著現在已經10歲了，她在臉書PO出一句「弟弟啊，姊姊想你了」，沒想到卻被朋友截圖開玩笑，有些話甚至還帶著性暗示，讓她感到又氣又難過。網友們看完紛紛留言安慰她，「我之前也是這樣，悼念一位逝去的友人，另一位好友卻留下不好聽的話，結果我直接封鎖他。」

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO在表弟的生日PO文悼念，卻被不知情的朋友截圖開玩笑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）

原PO提到，1日是可愛表弟的生日，如果他還活著的話，算一算已經10歲了，「他離開時3歲，長得很可愛，8個月大時我第一次抱他，他很可愛，臉上總是堆滿笑容，卻被人拐走殺害」，因為實在是太過想念，才會在臉書PO出一句「弟弟啊，姊姊想你了」。

請繼續往下閱讀...

沒想到這句話竟然被朋友截圖，還傳到群組裡開玩笑，說出原PO單相思了、要把誰吃掉等黃腔，「以後要叫X（姓氏）開開了」，讓她看了相當難過，同時也很生氣，於是決定說出來一吐苦水。

臉書PO文「姊姊想你了」悼念表弟，卻被朋友拿來開玩笑。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO曬出朋友在群組開玩笑的對話截圖。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

其他網友看完原PO的遭遇，紛紛留言安慰她，「有些人就是愛玩哏，卻玩到不知道哪些哏一開始就是帶有惡意的」、「相信弟弟會很高興的，因為妳還想著他」、「感覺像是開玩笑開習慣，玩錯哏了」；也有不少網友分享自己的經驗說，「我之前也是這樣，悼念一位逝去的友人，另一位好友卻留下不好聽的話，結果我直接封鎖他」、「我家是親人失蹤，男朋友竟然開玩笑說親人是去夜總會當跳舞大媽，氣得我當下直接打了一巴掌，還鬧到他道歉」。

而原PO隨後也更新文章表示，其中一位朋友看到之後有來道歉，雖然不知者無罪，但是道歉的口氣還是讓她無法接受，「不知者無罪，但不代表這樣就能合理化自己的錯誤。」

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關鍵字：爆怨公社,表弟

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