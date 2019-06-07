捨不得12年老車！孝子「善意謊言」勸媽換車成功　妻知內幕笑：車行麻煩了

▲機車示意圖。（圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

晚輩們基於孝心，有時候不得不對長輩說些善意小謊。一名女網友日前就抱怨老公對婆婆說謊，原來是婆婆捨不得騎了12年的老機車，但基於安全問題，他們還是想買一台新的給媽媽，為了讓媽媽不要推辭，只好說點謊，卻可能給車行帶來麻煩。網友們看完之後表示「幫我牽10台」、「我可以馬上現金交易」，紛紛暴動求代購。

一名人妻在臉書「爆怨公社」中發文，她表示日前偶然騎到婆婆的老機車，才發現這台12的老車煞車怪怪的，去修理調緊也很快就鬆掉，於是和老公說好要幫婆婆換一台新車，否則太危險了。不過由於婆婆節儉捨不得換，換車計畫又拖了一陣子，老公只好先下手為強，趁著婆婆機車送修時，趕緊幫她換一台。

請繼續往下閱讀...

「結果最近很多廠商都來問老公車在哪裡買的。」原po說道，許多廠商朋友都來問他們說車子怎麼那麼便宜，想求門路，讓她一頭霧水。

「結果一問之下是因為怕婆婆捨不得，老公就跟她說牽了2萬。」而婆婆每次騎新車去送貨時，廠商都會問花多少錢，被謊言瞞住的婆婆都回答「2萬！」對方問說要去哪裡買才有這種價格，婆婆都說要回家問兒子。

▲子女們為了不要讓長輩推辭自己的孝心，得各出奇招。示意圖，與本文當事人無關。（圖／CFP）

原po知道內情後笑翻了，直呼老公的孝順讓婆婆迫不及待要和大家分享，「卻可能造成車行的困擾」。

網友看了也都笑說「幫我牽一台吧」、「2萬幫我牽個10台」、「帳號給我我立刻轉帳！」、「我現金交易」、「結果婆婆用2萬5賣掉，還賺5千」、「以下排代購」。

不過有人說不喜歡用少報的方式，只會帶給自己更多麻煩，「據實以報說不定老人家會更愛惜」、「曾經買水果給長輩吃，長輩嫌貴捨不得我們破財，只好騙她說朋友價不貴，後來一堆人託她要我們幫忙買......」、「說了第一個謊後面就有更多的謊喔」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！