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澡洗一半洗臉台粉身碎骨！12歲韓粉百言弟受傷　網蓋711樓留言洗版

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網搜小組／綜合報導

有「百言弟」之稱的12歲魏姓小韓粉，2日晚間在臉書PO出5張照片聲稱，洗澡的時候洗臉台突然爆裂，緊急到醫院檢查傷勢，還得觀察幾天。結果網友們紛紛在PO文底下留言，並引用高雄市長韓國瑜在1日凱道造勢說的話反酸，「（洗臉台）為了中華民國不惜粉身碎骨」。

澡洗到一半洗臉台「粉身碎骨」，小韓粉「百言弟」受傷。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲魏小弟家的洗臉台突然爆裂。（圖／翻攝自當事人臉書）

魏小弟PO出的照片中，白色的洗臉台因為不明原因爆裂，破損程度相當嚴重，而他的右手臂似乎因此受傷，經過治療已經包紮完畢，傷勢應該沒有大礙；他還曬出打針、治療以及藥包的照片表示，「剛才洗澡瞬間臉盆爆裂，醫生說要觀察幾天。」

請繼續往下閱讀...

然而，由於韓國瑜1日在凱道造勢喊出，「我準備承擔任何重要任務，為中華民國不惜粉身碎骨」，2日魏小弟家的洗臉台就發生爆裂意外，不少網友紛紛在PO文底下留言洗版，「這是韓流發威」、「（洗臉台）為了中華民國不惜粉身碎骨」，10個小時內狂吸711則留言。

▲▼韓國瑜遭圍攻！12歲小韓粉「家中哭3天」　議會打氣遭驅離。（圖／記者吳奕靖攝）

▲魏小弟自製看板替韓國瑜打氣。（圖／記者吳奕靖攝 ，下同）

但也有部分網友認為，魏小弟都已經受傷了，希望大家將心比心，不要再繼續說些酸言酸語，「祝弟弟早日康復」。魏小弟也回應，照片是爸爸拍攝的，「謝謝大家關心。」

來自彰化的12歲魏小弟，因為一句「議員都在刁難韓國瑜阿伯」爆紅，一度還為了韓市長在議會遭議員質詢追打的事，在家中哭了3天，最後決定央求父親帶他南下到高雄議會表達支持，更對著鏡頭喊話，「我永遠支持韓國瑜阿伯！」

2019年4月魏小弟帶著手寫的百言書，前往高雄參加力挺韓國瑜參選總統的造勢大會，從此一戰成名，還被網友封為「百言弟」。

▼魏小弟穿著印有「中華民國」字樣的上衣與韓國瑜合照。

▲▼韓國瑜遭圍攻！12歲小韓粉「家中哭3天」　議會打氣遭驅離。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼韓國瑜遭圍攻！12歲小韓粉「家中哭3天」　議會打氣遭驅離。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼韓國瑜遭圍攻！12歲小韓粉「家中哭3天」　議會打氣遭驅離。（圖／記者吳奕靖攝）

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洗臉台粉身碎骨！12歲韓粉百言弟洗澡受傷　網蓋711樓留言洗
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關鍵字：韓粉,韓國瑜

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