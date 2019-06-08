吸毒假釋再持毒被查獲　女崩潰：不想回籠放我一馬

▲員警主動上前盤查違停車輛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東一名女子曾因吸食毒品進出勒戒所及監獄多次，假釋中，日前因開車違停遭警方盤查，同時被警在車內錢包內查獲海洛因毒品，女子擔心假釋會被取消，再度回籠吃牢飯在車內竟情緖崩潰，哀求警方放她一馬。訊後警方移送台東地方檢察署偵辦。

▲▼謝姓女子擔心假釋被取消將回去坐牢，頓時情緒崩潰哀求警方放她一馬。

台東警察分局中興派出所員警日前執行巡邏勤務，在台東市正氣北路超商前，見一部自小客車違規停車，主動上前盤查勸離，過程中發覺駕駛人神色慌張雙手不斷顫抖，直覺有異，經m-police查詢發現謝女為列管毒品人口，經目視觀察發現車內副駕駛座上有一個黑色錢包，當追問謝女錢包內是裝什麼物品時，謝女當場情緒崩潰一臉懊惱哀求通融，原來錢包內裝有5包的毒品海洛因（重1.34公克）及4包安非他命（重2.37公克），全案依違反毒品危害防制條例罪，移請台東地方檢察署偵辦。

▲副駕駛座錢包內的海洛因及安非他命毒品被查獲。

警方表示，謝女41歲有毒品前科，曾因吸食毒品進出勒戒所及監獄多次，數月前假釋，當天清晨前往超商購物將自小客車違規停放路口，員警盤查時發現副駕駛座有一只黑色錢包，謝女當場否認錢包為其所有並稱車子是借來的，初時錢包遲遲不敢打開，此舉更讓警方起疑，後經謝女主動交付錢包打開後，果然發現藏有5包海洛因及4包安非他命，此時謝女情緒突然崩潰，央求警方放過她，並表示先前因毒品案入監7年半，現在還在假釋中，還剩兩年半的刑期，頻頻哀求員警放她一馬，並一再辯稱車子是向朋友借的不知道錢包內有毒品，經警方曉以大義後才坦承犯行。

謝姓女子事後嘆說，這回被警方查獲持有毒品假釋將遭撤銷，必須重回監獄吃牢飯，想到這裡，相當後悔