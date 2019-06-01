獨／否認吸食海洛因卻遭聲請觀察勒戒　法官根據這原因相信了

▲女子到警局驗尿遭懷疑吸食海洛因，遭檢方聲請觀察勒戒。（圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

陳姓女子到警局驗尿遭懷疑吸食1級毒品海洛因，她堅稱只有吸3級K他命，仍遭檢察官聲請觀察勒戒獲准。陳女不服抗告，稱是當天上午吃藥導致呈現陽性反應，台中高分院認為，陳女所吃的藥物確實可能會造成尿液呈陽性反應，檢察官有未查清楚之虞，將原裁定撤銷，發回台中地方法院。

陳姓女子因毒品案件遭警方列為治安顧慮人口，需定期到分局驗尿。她在2018年12月某日，晚間如期到第四警分局偵查隊驗尿，卻被驗出海洛英毒品陽性反應。警方帶她到住處雖搜出2克多的3級K他命，她也坦認確實有拉K，但矢口否認有吸食海洛英。檢察官據此仍將她聲請觀察勒戒，她不服向台中高分院抗告。

陳女出具當天上午在大甲某診所看診拿藥的診斷證明級自己另找檢驗公司做的尿液檢驗報告。她表示，當天上午因為感冒，有咳嗽、鼻塞、喉嚨腫痛，醫師有開藥給她吃。處方箋內容物含有（可待因成分），感冒藥水（甘草止咳水含有鴉片成分），她沒有吸食海洛因，應該是感冒藥讓她尿液呈現陽性反應。

法官認為，從多個學術研究可知，海洛因經人體代謝，在尿液中會產生單乙醯嗎啡、游離態嗎啡及大量結合態嗎啡，不會代謝產生可待因。但非法濫用海洛因毒品，在製造過程中常含有少量雜質乙醯可待因，乙醯可待因經代謝後，在尿液中會產生可待因。因此，非法施用海洛因毒品者，在尿液中可檢出較大量嗎啡成分，及較少量可待因成分。

從陳女吃的藥物中，確實可能在尿液中呈現嗎啡及可待因陽性反應。檢驗報告中，嗎啡檢出濃度1045ng/ml、可待因檢出濃度4775ng/ml，與吸食海洛因者的數據比例不同，因此很有可能是感冒藥影響。

法官認為，檢察官所提出證據仍難證明陳女有施用海洛因，而陳女的尿液檢驗呈嗎啡、可待因陽性反應也未查明是否是吃藥造成。原審未審酌是鄭就准續檢察官聲請，尚有未洽，因此撤銷原裁定，發回重新審認。

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