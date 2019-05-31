毒梟擁槍自重　歸仁警肅毒溯源查獲衝鋒手槍、海洛因

▲台南市警歸仁分局破獲槍械毒品案，緝獲毒犯並起獲大批各式毒品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局接獲線報，仁德區張姓通緝犯及王姓男子，為大台南地區之藥頭，涉嫌販賣第一、二級毒品海洛因、安非他命、毒咖啡包，經持搜索票前往查緝，除緝獲張嫌2人，並起獲衝鋒手槍1支、子彈超過50發、古柯鹼、海洛英、安非他命、大麻菸等各式毒品一批。

歸仁分局警方指出，專案小組經數月之跟監蒐證發現，29歲王嫌以高級轎車代步，停留之據點經常出入汽車賓館、出租公寓大樓，經專案小組深入瞭解王嫌、29歲張嫌2人之作息時間及停留之確切地點後，即報請台南地檢署莊士嶔察官指揮偵辦。

專案小組經數月偵辦，即向台南地檢署及台南地院聲請搜索票，於5月29日下午5時左右，在台南市東區某出租公寓大樓，順利查緝王嫌到案。

隨後帶同王嫌至出租公寓內搜索，一併查獲張姓通緝犯，並起獲ORAKI 914型衝鋒手槍1支（初鑑具殺傷力）、子彈超過50發；一級毒品古柯鹼13包、海洛英4包（共重479.24公克）、二級毒品安非他命32包、大麻菸137支、毒品咖啡包247包、搖頭丸1包、新興毒品梅片1包（共重3262.76公克）；三級毒品K他命7包、一粒眠5包（共重164.06公克）。

警方調查發現，該批毒品進價成本需數拾萬元，王、張二嫌再稀釋、分裝後賣出，依市價估獲數倍的利潤，藉此牟取暴利，全案偵詢後王、張2嫌依槍砲、毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

歸仁分局長梁仁輝表示，這次查緝斷源行動，成功阻絕毒品流入台南市，也將防止近千人次遭受毒害。人一旦染毒即很難戒除，且影響身體健康，民眾千萬不要輕易嘗試以吸毒方式尋求短暫解脫，並請注意周邊有無可疑人、事、物，隨時向警方提出檢舉，共同維護良好治安與無毒環境。