社群軟體相招開毒趴　嗨到一半警察來了...藥頭狀況外也被逮

記者張君豪／台北報導

這年頭不景氣，連開毒趴都好難賺！台北市萬華警方5月31日傍晚發動越區搜索、警方持搜索票到松山區八德路某社區住宅內查緝、發現屋主在屋內大開同志毒趴、現場共有12人擠在屋內共同吸食毒品安非他命，警方當場查獲安非他命110多公克、大麻7公克及電子磅秤等物品。郭姓屋主坦承利用臉書相約毒友開趴、供應10名毒蟲吸食安非他命，賺得1700元卻因此觸犯販毒重罪。

▲警方查緝松山區毒趴共逮捕12人查獲大批安毒大麻等毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方查緝松山區毒趴共逮捕12人查獲大批安毒大麻等毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

北市萬華分局日前執行安居緝毒及青春專案、警方接獲線報，發現郭姓犯嫌（35歲）在上址承租民宅，以社群軟體相約朋友赴會開趴，郭嫌稱會提供毒品安非他命予來訪者施用，參加毒趴者則「看誠意」交場地費或清潔費，現場查扣安非他命15.2公克、吸食器、液態安非他命1瓶、搖頭丸、及前述不法所得新臺幣1700元營利贓款。

▲警方查緝松山區毒趴共逮捕12人查獲大批安毒大麻等毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

警員破門搜索沒多久，供毒給郭嫌開毒趴的許姓藥頭恰巧來訪，結果遭正在搜索的警員一併逮捕，警方並在許嫌車上起獲安非他命3包重達106.4公克、大麻1包、電子磅秤等犯罪證物。警方訊後將郭姓、許姓等2犯嫌依毒品危害防制條例販毒罪嫌移送台北地檢署偵辦，現場聚會等10人雖然辯稱否認吸食毒品，警方均採尿送驗釐清是否吸毒。

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