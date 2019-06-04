麥克風小天王蘇友謙自首吸毒後淚崩！　壓力大「我真的好痛苦」

▲19歲「麥克風小天王」蘇友謙，清晨搭計程車到台南歸仁警分局仁德分駐所自首吸毒，警方受理完成筆錄及採尿送驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一手捧紅K歌麥克風音響的19歲「麥克風小天王」蘇友謙，6月4日凌晨在臉書直播他「吸毒」，並於清晨6時左右，搭計程車到台南歸仁警分局仁德分駐所自首，警方受理採尿送驗，檢驗結果如確認他吸食第3級毒品K他命，將依毒品罪嫌偵辦。

▲歸仁警分局仁德分駐所所長江俊億指出，蘇友謙是自行來分駐所表明要自首。

歸仁警分局仁德分駐所所長江俊億指出，蘇友謙是4日上午約6時左右，自行來分駐所表明要自首，自稱吸食K他命，因他身上並無違禁品，警方進行筆錄與資料整理、採集尿液檢體送驗後，將進行函送，如果檢驗結果是K他命陽性反應，應會行政裁罰；分駐所也幫忙叫計程車，讓蘇友謙離去，警方並不了解他的動機。

▲蘇友謙泣訴壓力很大，對不起愛護他的人與社會大眾。

蘇友謙在離去時表示，他到警所驗尿K他命是陰性，沒有驗出來，但他還有吃咖啡粉，他心情很差，有太多人事物的問題需要去克服，但細節不便透露，直播是要讓社會大眾知道自己犯錯了，願意接受法律制裁。

蘇友謙崩潰哭泣，表示自己吸毒原因是壓力太大，「我真的好痛苦，每天活在恐慌當中」，他也說吸毒是他自找的，也向支持他的粉絲道歉「辜負你們對我的期望」。

蘇友謙坦承，之前也向媒體透露曾吸毒過，自己是累犯了，他像戴著假面具一樣，他熱愛賺錢，其實內心壓力很大，常有無助的時候，心情很低落，所以才會做錯事，但這都不是藉口，蘇友謙說自己不是完美的人，讓愛他關心他的人失望了 ，他要向社會大眾道歉，真的很抱歉，感謝各界得關心。言談中蘇友謙疑透露與父親吵架。

據了解，因販賣行動麥克風成為億萬富翁、19歲的「麥克風小天王」蘇友謙，4日凌晨臉書開直播透露「我有一件重大事情要跟大家宣布」，透露他做了一件法律不允許的事情「無法原諒自己」。

一手捧紅K歌麥克風音響的蘇友謙，年紀輕輕，年收已破億元。2016年一則欠稅新聞，意外曝光未成年的他其實是中輟生創業，而且15歲就年收千萬，還阿莎力繳清稅金加罰款共75萬元，網友封他「經營之神」。爆紅過後，他的事業一飛衝天，伴隨名氣而來的，還有各界的放大鏡，他只能更嚴格要求自己。

蘇友謙接受媒體專訪時曾經表示，升上國一因不想念書，女性朋友邀他合作賣網拍女裝，「沒有成本，採預購制，買家付錢後，我們才進貨，1件能賺100多元。」賺到錢也做出興趣，他觀察時下流行，2013年開始販售豐胸和瘦身產品，他找媽媽級網紅與網美如陳安真、紀卜心寫體驗文，在社群網站下廣告，全盛時期月入10幾萬元，不少朋友見他有錢又大方，帶他飆車、蹺家，甚至上夜店吸食K他命，也曾被警察逮捕。

蘇友謙是高雄市人，言談似乎透露蘇友謙內心承受很大心理壓力，而疑與父親的爭吵，才引發這次自首吸毒事件。