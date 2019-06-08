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快訊／民進黨政見會將登場　卓榮泰：初選後將不再有「非誰不投」

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▲民進黨主席卓榮泰抵達蔡賴政見發表會會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席卓榮泰抵達蔡賴政見發表會會場。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德屆時將展開正面交鋒，《ETtoday新聞雲》預計從下午2點至3點半全程直播。

民進黨主席卓榮泰約於中午12時30分抵達華視，他表示從初選程序展開之後，都一再要求黨務中立與黨政分立，過去一段時間內所有黨公職也都有維持他所要求的基本態度，眼看初選進行到倒數階段，個別的黨公職心中難免有所焦慮，也心有所屬，但「個別意見沒有辦法如何限制」，至少沒有看見集體大規模的運作，對於黨務中立、以及初選結束之後下一階段的黨內團結絕對有助力。

卓榮泰呼籲，大家個別表達意見後，一定要在人民做出最後決定的前提之下對選務團結一致，初選之後就沒有所謂「非誰不投」，只有團結集中在人民決定的前提之下，共同為所提名的候選人爭取勝選。

卓榮泰也說，今天的電視政見會大家都非常矚目，希望稍後能夠透過兩位參選人清楚的論述，讓全民看到未來由誰來帶領國家是最正確的選擇，也希望民進黨能夠累積過去執政的經驗，以及過去所得到正確與需要改進的地方，清楚地向人民表示民進黨有檢討能力與進步空間，同時也會思考台灣未來的國家走向。

民進黨8日將舉行首場也是唯一一場的政見發表會，下午2點在華視登場，長達1個半小時，主持人是主播詹慶齡，三位提問人分別由自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強擔任；電視政見發表會分申論、提問、結論三個部分，申論部分每人10 分鐘，依序賴清德、蔡英文；提問部分，提問2分鐘、回答4分鐘；結論部分，每人8分鐘，依序蔡英文、賴清德。

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關鍵字：賴清德,蔡英文,卓榮泰,民進黨,2020總統大選,蔡賴對決

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