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綠里長要陳紫渝「避免花邊」惹議　女綠委齊轟：性平觀念不及格

▲▼民進黨新北市第九選區（永和區、中和區）立委參選人莊銘淵。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨新北市第九選區（永和區、中和區）立委參選人莊銘淵。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨上周宣布提名里長莊銘淵參選新北市第九選區（永和區、中和區17里）立委，莊（20日）發文貼出「最美里長v.s.特優里長」的圖卡，勸陳紫渝「避免花邊」，民進黨稍早發表聲明，直斥莊言論失當，嚴正要求他道歉，而莊稍早也公開致歉。對其言論，民進黨立委林楚茵、賴品妤、林靜儀都痛斥性平觀念不及格，「即使陳里長是你女兒，你都無權如此評論。」

對於相關爭議，莊銘淵發聲明提到，個人臉書言論引發爭議，實屬不當，作為民進黨黨員及黨徵召的立委參選人，本應更堅守黨的價值，一起為性別平等的社會繼續努力，但為了個人選舉而有不智之言行，有欠思考，本人會深切反省，也會親自向陳紫渝道歉。

林楚茵表示，保障女性參政權，捍衛性別平等，是民進黨堅持的價值，這一次莊銘淵臉書內容，明顯違背這個價值，除了要求他立刻刪除該則發文，也嚴正要求莊銘淵里長對此不當言論向陳紫渝里長及社會鄭重道歉。

林楚茵指出，一個政治人物，公領域是擔任公眾人物的表現；而私領域不該由任何人，透過臉書或社群媒體加以評論！身為立委參選人，要爭取民眾支持，要告訴民眾他自己有多好、有多努力、多值得被賦予立委身份，而不是東拉西扯別人的私生活，或是另一位女性參政者她的私領域拿來比較。這是非常不恰當的行為，性別平權的觀念完全不及格！

賴品妤直言，被媒體跟拍與公眾事務無關的私人生活，這般行為影響的是當事人的權利，當事人說自己是受害者也不為過。

賴品妤表示，作為一個也曾被無端跟拍，也同樣被其他政治人物拿來渲染的當事人，必須要出來指清楚：媒體跟拍與大眾無關的私事這件事，不應該積非成是，拿內容來渲染更是萬萬不該。

林靜儀痛批，成年女性沒有違法，私生活被這樣鉅細靡遺報導，與公共事務何干？至於擷取這些內容還拿來發評論、做自己的政治論述，「恕我不客氣的講，即使陳里長是你女兒，你都無權如此。」

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