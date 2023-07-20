莊銘淵「硬蹭」陳紫渝花邊　吳崢：競選公職不該消費別人私生活

▲民進黨新北市第九選區（永和區、中和區）立委參選人莊銘淵。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／新北報導

民進黨上周宣布提名里長莊銘淵參選新北市第九選區（永和區、中和區17里）立委，莊（20日）貼「最美里長v.s.特優里長」的圖卡，勸陳紫渝「避免花邊」，民進黨稍早罕見發布聲明，痛斥莊言論失當，嚴正要求他道歉，莊稍早也致歉。對其言論，民進黨立委參選人吳崢批評，競選公職的人不應該消費別人的私生活，有錯就道歉，不懂就該學習。

對於相關爭議，莊銘淵發聲明提到，個人臉書言論引發爭議，實屬不當，作為民進黨黨員及黨徵召的立委參選人，本應更堅守黨的價值，一起為性別平等的社會繼續努力，但為了個人選舉而有不智之言行，有欠思考，本人會深切反省，也會親自向陳紫渝道歉。

對此，吳崢表示，從參與太陽花學運一直到踏入政治圈，對公眾人物私生活、乃至感情關係被放大檢視的壓力，相當能體會。作為也曾經被週刊跟拍的苦主，這種八卦性質的曝光，實在不是當事人自己想要的。



吳崢談到，是人都會吃飯睡覺談感情，希望社會大眾不要過度獵巫、過度渲染。而要競選公職的人，更不應該跟風、消費別人的私生活。

吳崢表示，身為從政者，應該以身作則。應該打造更加性別友善的環境、讓歧視與不友善的眼光在社會上消失。民主進步黨近期建立了更加完善的性平制度，有錯就道歉，不懂就學習。