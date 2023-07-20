謝鋒稱賴清德訪美是「灰犀牛」　外交部：抹黑無辜動物形象

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國駐美國大使謝鋒美國時間19日表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，當務之急，是堅決擋住我副總統賴清德訪美「這頭正向我們衝來的灰犀牛」。對此，外交部回應，中方毫無理由以此為藉口藉機尋釁，更無必要抹黑無辜動物的形象，意圖製造不安。

外交部表示，外交部注意到中方若干官員針對賴清德出訪並過境美國提出相關荒謬批評及假訊息操作，外交部願再次強調：我國總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例，早已行之有年，包括本次賴副總統8月出訪過境的安排，目前都持續依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則順利規劃中，台美雙方在過程中持續充分協調、緊密溝通，正如美方高層所公開強調，相關安排與以往各次前例的做法並無不同，中方毫無理由以此為藉口藉機尋釁，更無必要抹黑無辜動物的形象，意圖製造不安。

外交部表示，事實上，中方近期針對賴副總統出訪的各項發言可謂顛三倒四、自相矛盾，一方面以「採取堅決有力措施」等威脅言詞蓄意升高情勢，另一方面又聲稱「沒有人比中方更珍視台海和平穩定」、中國是「和平之花、合作之花、共同發展之花」，此等試圖同時扮演和平破壞者與維護者的發言，令人瞠目結舌。

外交部批評，全球各國都已清楚認知，中方就是不斷破壞區域和平穩定的一方，不論是中國軍機艦頻繁侵犯台海中線、在台灣周邊進行軍演，還是大言不慚把分明具有長期慣例的國際交流當作軍事挑釁的藉口，都是在片面破壞台海及區域的和平與穩定，違反《聯合國憲章》和平解決爭端的基本原則，挑戰以規則為基礎的國際秩序。

外交部呼籲，若中方真的重視全球及區域和平，就應立即負起責任，尊重《聯合國憲章》和平解決爭端的基本原則，即刻停止在台海的武力及經濟脅迫行徑，也不要再拿早有多次慣例的過境安排當作發動軍事挑釁的理由；同時也呼籲中共當局放棄對其國內人權的侵害與威權控制，期待早日見到中國民主與和平遍地開花成為事實。

此外，外交部補充，近期屢有部分報導或傳聞對賴副總統出訪安排，穿鑿附會、捕風捉影，有意無意搭配中國的威脅，刻意以造假訊息傷害台美關係，傷害民眾對政府及對美國的信任，也試圖影響台灣引以為傲正常民主程序的運作。外交部再次呼籲相關媒體及意見領袖負起應有社會責任，勿再傳播不實資訊誤導民眾，期盼與全體國人共同珍惜台灣得來不易且獲全球尊重的民主成果。