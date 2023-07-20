莊銘淵要陳紫渝「避免花邊」　王婉諭：厭女文化應到此為止

▲民進黨新北市第九選區（永和區、中和區）立委參選人莊銘淵。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市第九選區（永和區、中和區17里）立委參選人莊銘淵，今（20日）貼「最美里長v.s.特優里長」圖卡，勸陳紫渝「避免花邊」言論引起眾怒，稍早蔣已公開致歉。不過，時代力量立委王婉諭對此言論表示批評，認為私生活和花邊新聞，不應該成為論斷女性政治人物的標準，「這種貶抑女性的厭女文化，真的該到此為止了」。

對於引起相關爭議，莊銘淵事後也發出聲明，表示個人臉書言論引發爭議，實屬不當，做為民進黨黨員及黨徵召的立委參選人，本應更堅守黨的價值，一起為性別平等的社會繼續努力，但為了個人選舉而有不智之言行，有欠思考，本人會深切反省，也會親自向陳紫渝道歉。

不過，王婉諭表示，民進黨提名的永和區立委參選人莊銘淵節錄媒體報導，暗指永和陳里長的花邊新聞「華而不實」，藉此凸顯自己的服務成果是「特優里長」。

王婉諭直言，一個人的感情狀態如何，跟他的工作表現完全無關，更不需要被放在公眾的角度下檢視、檢討，「從政以來，我不只一次感受到女性政治人物所遭遇的約束與框架。」

王婉諭表示，單身女性，被質疑沒同理心，不懂家庭問題。結婚懷孕後，經常被問「如何兼顧工作與家庭」？當我們分享家庭生活，會被質疑尸位素餐，但若呈現認真工作的態度，又會被說冷血、不顧小孩。

王婉諭指出，這種對女性不公允的評論，往往都將私生活拿來貼標籤，卻不去看女性在公共參與中的成就與實績，這種貶抑女性的厭女文化，真的該到此為止了。