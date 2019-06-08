BB槍「彈襲北投國中妹」！驚爆媽遭公司罰800萬…地下錢莊借款補洞惹禍

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台北市北投一名就讀國中二年級的女學生4日上午上課途中遭到彈襲，身穿連帽外套、頭戴口罩的少年突然竄出，持著空氣槍就是一陣掃射，堅硬的BB彈擊中女學生臉頰，嚇得她當場大哭；警方事後深入調查，將開槍的17歲少年逮捕，懷疑整起案件與女學生母親在外借高利貸、欠下2000多萬有關。

監視器畫面拍下，張姓女國中生4日上午7時許一如往常揹著書包出門上學，彈徒步經過中央北路198巷時，卻遭埋伏許久的少年襲擊，空氣槍口對著張女就是一陣掃射，頻頻扣下板機；張女被突如其來的狀況嚇了一跳，回頭查看見到陌生少年竄出開槍後，只能拔腿在巷弄間狂奔，直到少年離去後才終於崩潰在街上大哭。

▲少年持槍一路追著女學生在巷弄間狂奔、掃射。（圖／東森新聞）

對於女兒遭到攻擊，張父不住落下男兒淚，哽咽地表示，女兒的生母、已經離異的前妻在外欠下2000萬元的債務，隨後神隱失聯，債主找不到人只好轉而找他們父女倆要債，甚至還疑似請來討債公司騷擾、恐嚇，甚至還曾跟蹤、包圍女兒，要她撥打電話找媽媽。

張父透露，前妻在一公司擔任會計，但卻疑似因個人疏失而遭公司要求賠償800萬元，老闆還放話，「如果你不賠，就讓你在這一行沒辦法生存！」為了彌補過失，張母只好向親友借款數百萬元，但仍是無法填補缺口，最後走投無路，只好向地下錢莊借款500萬元，孰料利滾利，本金加上利息讓債務突破2000萬大關，無力償還下只好神隱，避不見面。

而警方在接獲張父報案後，立即成立專案小組調查，並於6日在三重逮捕開槍的吳姓少年（17歲）、以及騎車接應逃跑的共犯林姓少年（17歲）。吳姓少年在偵訊時坦承犯案，但表示是得知張母積欠朋友龐大債務，為了出一口氣，才會情義相挺朝著少女開槍，想要給他們一個教訓；對於吳少說法，警方目前仍持保留態度，懷疑背後可能有暴力討債集團操作，後續將會傳喚張母到案說明，持續釐清案情。

▲談到女兒安全遭到威脅，張父難過地落下眼淚，表示現在只希望能夠還父女倆一個平靜的生活。（圖／東森新聞）