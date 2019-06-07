已婚工程師吃嫩草　網路約炮國中女生只大孩子5歲

▲已婚工程師約炮國中女生，遭家長發現怒告。（圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

已婚蔣姓工程師透過海外約會APP「Justdating」，認識再8個月就滿14歲的樂隊班女國中生小婷（化名），雙方激戰摩鐵2次，遭小婷母親發現有異提告。法官考量2人性行為是合意發生，蔣男已與對方父母和解並取得原諒，從輕判1年，緩刑3年，全案可上訴。

判決書指出，蔣姓半導體工程師與妻子結婚，並育有 1名8歲孩子。他在2018年2月間，透過手機約會軟體「Justdating」認識就讀某國中樂隊班的小婷。雙方相談甚歡，蔣男在不到1個月時間，開車載小婷2次到摩鐵嘿咻，結果被小婷母親發現手機通話紀錄有異，得知後立刻報警。

蔣男雖坦認與小婷確實有發生2次性行為，但都是你情我願，另辯稱小婷在聊天軟體登記的年齡已成年，但不知她未成年。

但小婷表示，她當時在網路上有認識5 、6人，每個人要約見面前都有講「我是國中生」，想說他們如果不想跟她出去，就不要出去，所以不會混淆。蔣男約她前，她確定有說是國中生，也說是樂隊班，他好像回說沒關係，他沒有拒絕。

法官認為，小婷跟蔣男見面2 次都沒有化妝，沒特別打扮。蔣男也說，兩人見面時，小婷穿著看起來很普通，1次是穿牛仔褲搭外套，1 次是穿比較短的短褲，看起來比標註年齡輕。而蔣男卻都未問她為何看起來比標註年齡輕，足見他早知道她是國中生。

法官審酌，由於小婷再8個月才滿14歲，8個月的變化並不大，因此難以認定蔣男確實知道她未滿14歲，因此依刑法與滿14歲未滿16歲之男女為性交罪論處。加上蔣男與少女父母已和解賠償完畢，對方也願意原諒不追究，因此給予3年緩刑自新，緩刑期間付保護管束。

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