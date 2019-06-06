討債不成強擄人妻...對方撂來12人持棍猛K！警鳴2槍才壓制　他滿臉血送醫

突發中心／新北報導

新北市淡水新民街發生一起討債糾紛，一名王姓男子因向李姓男子討債不成，便強行押走李男妻子，李男獲悉後烙來了大批人馬共12人，持鐵棍朝著王男痛毆。警方獲報趕抵現場，但一夥人情緒失控，完全不理警方制止，警方遂噴灑辣椒水，並對空鳴2槍，才順利控制場面，並將受傷王男送醫，其餘人則帶回訊問。

▲李男友人不聽勸阻，與警方發生推擠。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查，王男與李男有債務糾紛，23日深夜11時39分許王男與友人前往李男住處催討債務，卻不見李男蹤影，於是強行押走李男妻子，但沒想到李妻早已通風報信，李男隨後找來大批人馬共12人返家堵人。

▲王男遭棍棒狂毆，頭部撕裂傷滿臉血送醫。（圖／翻攝東森新聞）

一行人手持棍棒，見到王男就是一陣痛歐，導致他頭部撕裂傷，滿臉是血，而警方獲報後趕抵現場，李男與同夥友人氣焰難耐，持續不斷叫囂，甚至與警方發生推擠，場面一度失控。

▲警方訊後依聚眾鬥毆、妨害公務、傷害、妨害自由等罪嫌將鬧事群眾移送法辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方表示，事發當下噴灑辣椒水控制場面，但現場大批人馬完全不理會警方制止，還不斷推擠，隨後對空鳴2槍後才順利將控制現場秩序，並將現場全數人員帶回釐清案情，訊後也依聚眾鬥毆、妨害公務、傷害、妨害自由等罪嫌移送法辦。

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