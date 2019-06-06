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社會 社會焦點 保障人權

抓到了！國中女生被狂射BB彈痛哭　竟是17歲少年開的槍

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社會中心／綜合報導

台北市北投一名國二女學生4日上學途中，遭陌生男子持BB射擊，導致臉部破皮、胸部挫傷，當街痛哭失聲，所幸路人協助送醫後並無大礙。稍早北市警方循線逮獲17歲吳姓少年、共犯林姓少年，正在釐清犯案動機。

15歲張姓女國中生4日上學行經北投區中央北路198巷時，突遭一名持BB槍的男子尾隨射擊，打中右側臉頰、右胸等部位，嚇得她不斷倉皇躲避，直到歹徒逃離現場，才稍稍回過神來，站在路中央放聲大哭。

▲▼蒙面怪客持BB槍射傷少女 警方逮獲少年。（圖／東森新聞）

▲女國中生上學途中遇襲，站路中央痛哭。（圖／東森新聞）

少女父親受訪時哽咽落淚，指前妻在外因不明原因負債2200萬元，害得他與女兒不得安寧，頻頻遭人騷擾、威脅。他說，債主從2月起就不斷上門騷擾、要求償還債務，不僅在住家門口張貼「欠錢不還」紙條，還派人站崗，他過去多次報案都沒用。

▲▼蒙面怪客持BB槍射傷少女 警方逮獲少年。（圖／東森新聞）

▲少女父親談起此事，不禁悲從中來。（圖／東森新聞）

當時警方研判，歹徒應該是預謀犯案，不僅特意戴上帽子、口罩遮掩臉孔，還尾隨3、400公尺，直到女學生轉身走入小巷後才突然竄出扣下板機，一面追著女學生跑、一面使用空氣槍射擊，隨後搭車揚長而去。

警方成立專案小組後，在新北市三重逮獲17歲吳姓少年及共犯林姓少年。目前吳姓少年坦承涉案，至於作案動機為何，是否真如家屬所說是債務糾紛？有無幕後指使？警方還在偵訊釐清。

▲▼蒙面怪客持BB槍射傷少女 警方逮獲少年。（圖／東森新聞）

▲蒙面怪客一路尾隨，從巷中衝出開槍。（圖／東森新聞）

▲▼蒙面怪客持BB槍射傷少女 警方逮獲少年。（圖／東森新聞）

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關鍵字：女國中生,BB彈,空氣槍,債務糾紛

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