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初見面就預感「我們一定會發生什麼事」　陳雪《同婚十年》超強閃光彈慎入

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▲▼ 陳雪，早餐人。（圖／取自陳雪臉書，陳昭旨攝影）
▲陳雪透露與早餐人初相遇時「某種神秘我無法解釋的理由，我想我已愛上了她。」（圖／陳雪臉書，陳昭旨攝影）

文／陳雪《同婚十年》

開始

那是二○○二年秋天，我已從台中搬到台北來，因為參加出版社的餐宴，遇見了當時也在那家出版社工作的她。

最近的簽書會上，或許是因為燈光，坐在台上，在我身旁的她，穿著大家熟悉的白襯衫，靦腆安靜，我總會想起我們認識那天，雖然事隔十年我已經記不得那些細節，可以記住的也只是她那樣安靜而專注的神情，那天我們互動很少，她也許只是輕笑了幾聲，沒有說話，但我必須承認，那天，某種神秘我無法解釋的理由，我想我已愛上了她。

請繼續往下閱讀...

但其實那不是我們第一次見面，早餐人說，那年稍早，一次我的新書發表會，她與出版社朋友已到了現場，活動在二樓，但她在一樓上二樓的樓梯轉角聽見我說話的聲音，後來她離開了。

「我們之間一定會發生什麼事。」她預感。

我們之間發生的事，歡喜，狂喜，悲傷，悲哀，大起大落，陰錯陽差，莫可奈何，可以想像無法想像的情節都發生了。

但是，在浪漫與神秘的認識之初，我們從沒想過的，也無從想像的，是真能走到如今平凡深刻的相守，是如今這麼在臉書上，在簽書會場上與大家的相識，這是最美的禮物。

夜裡她回來了，總像好久不見那樣，我一直望著她，「喝酒了嗎？」我問，「只有喝冰咖啡」她說，「為什麼臉兒紅紅的？」我問，「不知道。」她說。

「你瘦了。」我又說。我輕撫著她的臉，彷彿時光凝住了，還是最初的那個西餐廳，她距離我很遠，但我看得很清楚，蒼白的臉上淡淡地雀斑，幽深的大眼望著你時會令人害羞想躲開，貓咪的尖下巴，我記得當時，人群裡，我想要把手伸得長長地，越過人群，去撫摸她的臉。

那是令人害羞的往事，使我高興的是，至今，我對她仍有當時的衝動，至今，她仍會專注地望著我。

時光迢迢，莫忘初衷。

▲▼ 陳雪，早餐人。（圖／取自陳雪臉書）
▲陳雪與早餐人歷經過各種滄桑，「無論經過什麼，我總是唸著那咒語，記得我愛你。」（圖／陳雪臉書）

第一部啟程

許久沒這樣了，連綿的雨將我推進記憶深處，都是夢。什麼也不想寫，就一直看書。我在紙上用鉛筆記下幾個覺得喜愛的字詞，想起了我已經三四年不曾抄書，手壞了，我轉動鉛筆，彷彿手還是原來那樣，鉛筆很輕，字跡像是隨時都會泯滅。

我想起那年冬天，我們重逢，結婚，嘗試同居，那是特別冷的冬天，我因為病得厲害，冷風一吹全身都痛，那是度日如年的冬天，無法想像未來，空氣濕重如有形之物，鈍重，沉重，我總是連嘴巴一起張開，才能把空氣吃下肚，用以維生，呼吸竟有那麼苦澀啊！

那個冬天太冷了，我們剛搬到一個陌生之地，一直在漏水的屋子，災難片一樣的幾個月……如今有時我搭車經過那個捷運站，心裡都還會一跳，有時我會笑說，「那個無緣的房子」，真是無緣，我還記得那個屋子裡所有一切，卻不是喜愛的記憶。但是我記得我們度過寒冬，連那麼可怕的夢都能逃離。

有時會掉進各自記憶的黑洞，生命裡幾個痛點，早晨照著鏡子，驚訝於時間一層一層覆蓋而上的，竟有那麼多傷害，但有時看起來只像是一些歲月的刮傷，皺紋，斑點，陰影，笑一笑就可以讓它無形。有時遮蓋不了，竟定著眼睛看，看得眼睛都模糊了。

中午她出門，雨還是下著，後來我也出門了，大街上濕漉漉的，我一下不知道自己要去哪兒，在街邊躊躇了一會，這幾天都被惡夢偷吃了，腦子被蛀空，只記得一些淡淡的，說不上來的印象，我讀了許多書，抄下許多字眼，那些字句在睡夢中自己組成了一篇長長的文章，像是不可能寄出的信。

記得我愛你。
我記得我愛你。
我記得那個無緣的房子，那些悲慘的日子，我記得我們如何走出那惡夢的迷宮，奔逃到陽光充滿的地方，那是一個咒語，別忘了那個咒語。

窗外的狗吠了，我又回到屋子裡，吃飽了飯，把頭髮洗淨，無論經過什麼，我總是唸著那咒語，記得我愛你，如果將來我把什麼都忘卻，你要提醒我，如果將來我看起來變得可憎，請你提醒你自己。
我們是相愛的。

我想雨快要停了，落在樹葉上的雨絲勾連纏結成蛛網曾經纏住我，我醒了。

我想像夜晚你會像個新人那樣走進屋子，世界濕亮亮的，每一件事都從頭來過，陽台植物很好，發生病蟲害的甜羅勒，像被烤乾似地突然枯萎的九層塔，剪掉枯枝敗葉，它們終於都活回來了。
我要重頭開始愛你。
每隔一陣子就一次。
像花開花落隨著四季，春夏秋冬，物換星移。像是一種永恆的，必然的事。

記得我愛你。
請跟我說一次。

無論是流著淚或帶著微笑，
我們都會一直走下去的。

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況,陳雪,早餐人。（圖／記者李毓康攝）
▲陳雪與早餐人已於2019年5月24日登記結婚。（圖／記者李毓康攝）

相遇

如果不是遇見你，我不知道我會過著什麼樣的生活，成為怎麼樣的人，但我想，我終究還是會遇到你，並且成為現在這樣的人。

▲▼ 陳雪，早餐人。（圖／取自陳雪臉書）
▲同婚十年，陳雪早餐人在各種柴米油鹽醬醋茶的日常中，找到彼此生活的平衡點。（圖／取自陳雪臉書）

只想跟你談戀愛

昨晚阿早對我說，「好想談戀愛啊！」
我心中雖然一驚，但還是裝作平靜地說：「好啊！想想辦法。」

早：「但是我是想跟你談戀愛。是你喔，不是別人。」
我心中又一驚。「可是我們已經在戀愛了啊！」

早：「對啊，可是我說的不是這一種。」
「不是老夫老妻這種嗎？」
「好像是也好像不是。可是我們又那麼好。唉，你知道的嘛！」

我好像知道啊，那是一種只存在戀愛之初的感受，那種全身心的投入，因為投入而產生的強烈想像，對方所有一切都成為你生活的重心，她的聲音、笑容、舉手投足，都是世上最美的，你迫切想知道她的過去，你急切地想要了解、發覺、認識你還不知道的他，而她也以同樣的強度回應你。

那時你們的天地初開，萬事萬物都還沒有名字，一切都有可能，一切都正在開始。

「但我只想跟你談戀愛。」阿早說。
「我也是啊！」我回答。

我們的愛已經翻過一重又一重山峰，穿過沙漠、叢林、荊棘、最艱苦的荒漠，走到平靜市郊，尋常的巷弄裡了。這是一種跋涉過千山萬水才能到達的平靜。我們很珍惜。

我擁抱著她，還是可以戀愛啊，調動出我們記憶裡那許許多多的場景、畫面，那一切都還栩栩如生，彷彿仍在目前。

「我們現在這樣很好。」阿早說。
「不想談戀愛了啊！」我逗她。
她笑了。

我們已經戀愛過好多次好多好多次了。
我們現在這樣很好。

★本文節錄自印刻文化出版《同婚十年：我們靜靜的生活》，作者陳雪，從惡女成了療癒系人妻，終究習得如何在安靜又明亮的關係中安住。從公開結婚、相處磨合到婚姻合法化，在愛的路上跌跌撞撞的十年同志婚姻，陳雪與早餐人已於2019年5月24日登記結婚。

十年是一條時間長河，而這也是一本時間之書，是陳雪對生活逐日的紀錄。同婚十年過程裡有爭吵、磨合、彼此照顧、相互理解的過程，除了彼此對關係的堅持，也記錄了台灣社會爭取同志婚姻合法艱難奮鬥的過程。

ET快訊
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