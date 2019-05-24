3年前求婚下跪就飆淚！女同伴侶歡歡與Amber：在最迷惘時遇見彼此



▲知名YouTuber「逼逼日記BBDiary」的歡歡與Amber，3年多前在最迷惘時遇見彼此，今5/24登記結婚。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

今(5/24)是台灣同婚合法正式上路第一天！婚姻平權大平台邀請近20對同志伴侶，在台北市信義區戶政事務所完成登記並換發身分證件，其中一對女同志伴侶是知名的YouTuber「逼逼日記BBDiary」歡歡與Amber，早在3年前交往不久，Amber就向歡歡求婚，下跪的那一刻心情波濤洶湧馬上飆淚，哭到說不出話。她們也鼓勵更多年輕同志朋友「出櫃不是瞬間的事，就像當初發現並認同自己喜歡女生需要時間，所以也要給父母時間去接受。」

歡歡和Amber兩人雖然年紀輕輕，卻對彼此有成熟的共識。這也是因為1年多前，某天半夜Amber 昏倒，歡歡與家人合力將她送往醫院，醫護人員詢問兩人關係時只能回答「室友」，讓歡歡進而思考更現實的問題，擔心有一天若需要簽署手術同意書該怎麼辦？幸好從今天起「我們的身份不一樣了！」

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3年多前她們在最低潮、迷惘時遇見彼此，還好兩人都有共同的想法，想要一起努力，「我們心靈非常契合，像有心電感應一樣，常常很有默契，都會知道對方在想什麼。」歡歡甚至讓自己月薪從8千變成8萬，就為了支撐與照顧兩人的生活。

而浪漫的「求婚」則是由Amber主動，那時候兩人才交往不久，但Amber已一眼認定歡歡，還協同雙方好友一起籌劃驚喜。Amber說，「儘管已經在心裡演練了數百遍、數千遍，沒想到拿出氣球戒指時，下跪的那一刻忽然內心波濤洶湧，澎湃的情緒都在瞬間湧上來，一開口就爆淚，哭到不能自已，一句話也說不出來。」回憶起這段往事，兩人都笑得非常甜蜜。



▲歡歡（左）與Amber（右）感動從今天起「我們的身份不一樣了！」（圖／記者李毓康攝）

交往3年多，上週舉辦婚禮時，雙方家長也有出席，歡歡說「我很感動爸爸當時對我說，他站出來是為了讓更多同志爸媽看見：支持小孩並不是一件困難的事情，支持小孩並不是一件丟臉的事情。」

不過提到讓家人接受，歡歡直言「出櫃不是一瞬間的事，就像我們一開始發現自己喜歡女生，也不是一時之間就能接受的。」Amber也說，「當初我們花很多時間接受自己是同志，相對的，也要給父母時間去接受。」

歡歡與Amber的YouTube頻道「逼逼日記BBDiary」目前擁有5萬多粉絲訂閱，由於形象正面積極，受到許多人喜愛，但她們明白「法案通過不代表社會從此天下太平了，但因為法律跨了一步，讓社會有機會互相溝通。」

她們也遇過陌生酸民留言辱罵，但難過的並不是自己被攻擊，而是想到所有同志族群，特別是這段期間每天都要承受多少酸言酸語？「有人說同志玻璃心，但可曾有人想過，同志一生已經面臨多少次同樣的攻擊。」她們希望讓更多人理解，「無論你是同志或異性戀，我們都可以好好溝通、對話，在這片土地上一起努力。」

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