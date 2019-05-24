影／搶一早登記同志婚！陳雪：辦手續只要3分鐘，我們卻走了10年

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今(5/24)是台灣同婚合法正式上路第一天！不少同志伴侶在這個紀念性的日子「搶頭香」登記結婚。 2009年就辦了婚禮的知名作家陳雪和早餐人，也在今天一早到戶政事務所辦理登記結婚，陳雪受訪感性地說，「剛剛辦手續時只要3分鐘，但這條路我們卻走了十年。」她們今天特地穿著當時拍照的婚紗登記，也甜蜜表示，接下來要好好地、過著自己平淡的生活。

▲同婚登記第一天，作家陳雪及早餐人受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

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另外搶在今天一早登記的還有7年前就舉行過佛化婚禮的雅婷與美瑜，受訪時表示，7年前辦婚禮時就像得到老天的認證，今天就像得到社會的認證，補完7年前的手續，美瑜受訪時更感性地對雅婷說，「謝謝你嫁給我！」

▲曾受到釋昭慧證婚的雅婷與美瑜。（圖／記者李毓康攝）

曾於蔡健雅演唱會上求婚男同志伴侶小銘與小玄也感動表示，這一條路走來並不容易，小玄說自己當年第一次參加同志遊行時，手上拿著彩紅旗揮了很用力，「但我走在回家路上的時候我卻不敢拿出來，今天我可以坦蕩蕩的說我們要結婚了我是同志，我覺得為我的國家感到很驕傲。」他們也希望，未來台灣的年輕同志們不用跟他們一樣，為了是否要出櫃而感到莫大的壓力。



幾乎所有受訪的伴侶們都提到，對於台灣能走到今天，都感到非常開心，也期待自己的愛情除了能有法律的保障，也能得到社會大眾的認同。

▲同婚登記的第一天，小銘和小玄是首對辦理的新人。（圖／記者李毓康攝）

婚姻平權大平台在今天(5/24)邀來近20對同志新人，包括知名作家陳雪與早餐人、圖文作家厭世姬與劇作家簡莉穎、曾受到釋昭慧證婚的雅婷與美瑜、男同志伴侶小銘與小玄⋯等，一早8點30分不到就抵達台北市信義區戶政事務所辦理登記並換發身分證件，要成為全亞洲合法結婚的夫夫、妻妻！

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