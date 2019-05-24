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要以閃電速推跨國同婚！祁家威一身熊熊戰服誓言：我不會慢慢來！

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▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況,祁家威。（圖／記者李毓康攝）
▲同運鬥志祁家威今(5/24)出席台灣同婚合法首日同婚趴踢。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林育綾／台北報導

今(5/24)是台灣同婚合法正式上路第一天，身為同婚釋憲案聲請人的「同運鬥士」祁家威受邀擔任同志伴侶證婚人，更以一身「熊熊戰服」出席同婚婚禮趴，透露自己下一步是要用「哈利波特般的閃電速度」推動跨國同婚，誓言「我做事不會慢慢來！」被媒體問及他自己與伴侶登記？他表示跟伴侶才剛慶祝30週年，兩人喜歡整數，「可能5年後或10年後吧，我還年輕啊！」還說「就算沒有同婚法，我一樣有辦法應對，但一般人不像我懂法，所以這場戰役為了他人而爭取。」

祁家威一身大紅色西裝，搭配彩虹配件和浮誇的熊熊玩偶，這身「熊熊戰服」究竟有何意義？他表示所有同志、非同志都愛熊熊，還說「很多時候動物都比人類懂得分辨黑白，知道什麼該同意、什麼該反對，因此那些反同的人，難道比動物還不懂得辨認是非黑白嗎？」

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況,祁家威。（圖／記者李毓康攝）
▲祁家威透露，同婚法是為了「不像我一樣懂法的同志們爭取」。（圖／記者李毓康攝）

他自己與伴侶去年才剛慶祝30週年紀念日，為了許多同志夥伴爭取權益30年，如今台灣終於成為亞洲第一個同婚合法化國家，更在同婚首日當天為眾多新人證婚，不過自己卻還不急著登記，「我們比較喜歡整數啦，要登記可能是5年後或10年後吧！」更笑說「因為我還年輕嘛！」

請繼續往下閱讀...

《ETtoday新聞雲》記者詢問，難道不擔心在沒登記的這段期間，與伴侶之間的生活沒有保障嗎？祁家威透露「我自己早就做好萬全準備了！就算沒有同婚法，我一樣有辦法應對，可是一般人不像我一樣懂法，而且我沒有孩子，所以《同婚法》是為了一般不懂法的同志伴侶爭取，還有全台灣那300多個有孩子的同志家庭而爭取。

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況,祁家威。（圖／記者李毓康攝）
▲台灣同婚通過之後，祁家威的同運戰鬥還沒結束。（圖／記者李毓康攝）

台灣同婚通過之後，祁家威的同運戰鬥還沒結束，他的下一步是推動「跨國同婚」，誓言「我做事不會慢慢來，會用閃電般的速度，像《哈利波特》那樣的閃電，讓跨國同婚可以迅速通過！」目前台灣只能與全球其他26個同婚合法國家同性結婚，而像是日本、韓國、泰國⋯等亞洲國家由於沒有同婚法，導致目前無法成立異國同婚關係。

祁家威豪氣說「我就問蔡英文一句話，你（台灣）是不是一個主權獨立國家？如果是，那為什麼從前台灣同志與美國同志結婚沒問題，現在台灣通過了，其他沒有同婚法的國家與台灣同志結婚卻有問題？」他自信滿滿地說，「沒人比我更懂法，我會迅速地趁這波機會推動，不會慢慢來！」

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況,祁家威。（圖／記者李毓康攝）
▲祁家威今（5/24）替近20對同志新人伴侶證婚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）
▲為了慶祝釋字748兩週年，特別在5/24同婚正式上路這天，婚姻平權大平台和台北市政府民政局共同合作，於信義廣場舉辦「幸福起跑線Wedding Party」。（圖／記者李毓康攝）

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