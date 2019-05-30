從惡女到療癒人妻　陳雪新書《同婚十年》紀錄520週婚戀日常



▲走過十年沒有法律認證的婚姻，陳雪與早餐人終於在今年5/24登記結婚。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

十年的時光有多久？等於520個星期、3650天、219000小時，這無疑是一條時間長河，身為女同志代表的作家陳雪與伴侶早餐人，從2009年就在花蓮親友見證下結婚，今年5/24彼此終於正式登記為合法配偶，她的新書《同婚十年：我們靜靜的生活》即將於6月3日發行，記錄十年來從公開結婚、相處磨合到婚姻合法化，從出櫃到錫婚閃閃，在愛裡跌跌撞撞的十年同志婚姻。



▲陳雪新書《同婚十年：我們靜靜的生活》即將在6月3日發行。（圖／印刻提供）

陳雪曾出版《惡女書》、《戀愛課》、《台妹時光》、《人妻日記》等書，從惡女走到療癒人妻，即將發行的新書《同婚十年》讓更多讀者可以瞭解同性家庭婚戀中的感情、態度、氛圍、誓約、專一等生活面貌，並且破除刻板印象和偏見。

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▲陳雪與早餐人早在2009年於親友見證下結婚，十年來雖沒有法律保護，兩人仍堅守承諾。（圖／陳雪《人妻日記》印刻出版／取自陳雪臉書）

事實上在同婚合法通過之前，她們已於2009年8月在花蓮兩位友人的見證下結婚，而這十年來，兩人如同多數平凡小夫妻，養貓、做菜、澆花、寫作、讀書等各種柴米油鹽醬醋茶的日常中，找到彼此生活的平衡點。雖然沒有法律保護，兩人仍謹守著婚姻的承諾，無論疾病、貧窮、痛苦、悲傷，或發生任何事，都守護著對方並陪伴著彼此。



▲陳雪與早餐人在5/24登記當天提到，「辦手續只要3分鐘，但這條路我們走了10年。」（圖／記者李毓康攝）

十年是一條時間長河，而這也是一本時間之書，是陳雪對生活逐日的紀錄。同婚十年過程裡有爭吵、磨合、彼此照顧、相互理解的過程，除了彼此對關係的堅持，也記錄了台灣社會爭取同志婚姻合法艱難奮鬥的過程。