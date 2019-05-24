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影／終於成為夫夫、妻妻！今後不只是室友　同婚6對伴侶感性告白

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▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）
▲同婚登記結婚首日！台北市合法夫夫、妻妻誕生。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

今(5/24)是台灣同婚合法正式上路第一天！婚姻平權大平台邀來近20對同志新人，一早8點30分在台北市信義區戶政事務所完成登記並換發身分證件，其中6對矚目的伴侶接受媒體訪問並感性告白，作家陳雪說「我們在2009年其實就辦婚禮了，剛剛辦手續只要3分鐘，但這條路卻走了10年。」而影音創作者逼逼日記的Amber與歡歡也提到，當時Amber半夜急診，被醫護人員詢問關係卻只能回答「室友」，今天起終於能以合法伴侶身份保護對方。

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）
▲雅婷和美瑜。（圖／記者李毓康攝）

雅婷和美瑜2013年已在釋昭慧證婚的佛化婚禮上已辦過婚禮，她們表示這是第二次結婚，因此有老天認證過，如今又有法律認證。補完7年前的手續，美瑜受訪時更感性地對雅婷說，「謝謝你嫁給我！」

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▲▼同婚登記第一天，作家陳雪及早餐人受訪。（圖／翻攝ETtoday新聞雲直播） 。
▲陳雪與早餐人相擁「這條路我們卻走了10年，未來我也會愛妳一輩子！」。（圖／記者呂佳賢攝） 

▲▼同婚登記第一天，作家陳雪及早餐人受訪。（圖／翻攝ETtoday新聞雲直播） 。

作家陳雪說，2009年已和早餐人辦過婚禮，今天在戶政事務所辦手續只要3分鐘，「但這條路我們卻走了10年。」很感動台灣是個進步國家，讓同婚合法化，但希望未來有更多性平教育，「讓未來更多人不用像我們這麼辛苦。」

▲▼同婚登記的第一天，小銘和小玄是首對辦理的新人。（圖／記者李毓康攝）

▲▼男同志伴侶小銘與小玄愛情長跑12年，大方曬婚戒，還忍不住激動哭了。（圖／記者李毓康攝）

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）

曾於蔡健雅演唱會上求婚男同志伴侶小銘與小玄愛情長跑12年，小玄今天忍不住激動哭了，「當初我第一次在街上參加同志遊行，大力揮舞彩虹旗，但回到家我卻趕緊藏起來。」現在竟然可以坦蕩蕩在告訴大家「我們結婚了！」

▲▼同婚登記第一天，圖文作家厭世姬與劇作家簡莉穎受訪。（圖／翻攝ETtoday新聞雲直播）
▲厭世姬（右）與簡莉穎（左）。（圖／記者呂佳賢攝）

圖文作家厭世姬和簡莉穎幸福地熱吻，厭世姬坦承前一晚緊張到睡不著，簡莉穎倒是十分淡定，更開心如今終於可以擁抱婚姻。

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）
▲劇場人鵬鵬與《通靈少女》共同編劇大資交往8年，「我們早就已經是老夫老夫了！」（圖／記者李毓康攝）

劇場人鵬鵬與大資交往8年，沒想到今天可以正式結婚，「能活在這一代很幸福，雖然今年5月初已經辦過婚禮，其實生活並沒有特別的改變，因為我們早就已是『老夫老夫』了！」我們雙方家長是南部傳統家庭，做了很多功課跨過那道藩籬，能夠被他們接受已經是很幸運的事。

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）
▲「逼逼日記」的歡歡與Amber感動「今後不再只是室友！」（圖／記者李毓康攝）

影音創作者「逼逼日記」的歡歡與Amber，曾親身經驗「沒有合法身份」的血淋淋經歷，某一天Amber昏倒，歡歡和家人一起把她扛到醫院急診室，卻在醫護人員詢問關係時，只能回答「室友」，這件事讓她深刻思考現實問題，擔心萬一哪天真的需要簽署手術同意書該怎麼辦？她也明白，「其實法案通過不代表社會變和諧，但因為法律跨了一步，讓社會有機會互相溝通。我希望透過我們讓更多人理解，無論你是同志或異性戀，我們都可以在這片土地上一起努力。」

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關鍵字：同婚,婚姻平權,同婚合法化,同志婚姻,同性婚姻,婚姻平權大平台

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