同婚勝利組「第一個男友就直奔紅毯！」鵬鵬與大資長跑8年

記者林育綾／台北報導

今(5/24)是台灣同婚合法正式上路第一天，婚姻平權大平台邀請近20對同志新人，上午在台北市信義區戶政事務所完成登記，其中《通靈少女》共同編劇林孟寰（大資）與男友周浚鵬（鵬鵬）也出席登記，兩人愛情長跑8年，雙方父母都是南部傳統家庭，卻花多年時間做功課、跨越藩籬理解並接受；而藝文工作環境對同志都十分友善，讓他們感到很幸運，根本是同志圈人人稱羨的勝利組，鵬鵬更透露「大資其實是我第一個男友，就這樣直奔紅毯了！」



▲愛情長跑8年的鵬鵬（左）大資（右）在5/24登記結婚，笑稱早就是「老夫老夫」了！（圖／記者李毓康攝）



▲鵬鵬（右）透露「大資是我第一個男友，就這樣直奔紅毯了！」（圖／記者李毓康攝）

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大資與鵬鵬愛情長跑8年，笑稱早就是「老夫老夫」了，也在5/24台灣同婚合法正式上路首日完成登記！雙方父母、週遭友人、工作環境都給予祝福，看似「同婚勝利組」的兩人，其實也經過許多努力，大資提到自己在17歲就出櫃，一開始父母也無法接受，他們後來做了很多功課，也透過同志諮詢熱線等管道來瞭解，經過很多年，才跨越藩籬，真正地理解並接受。

鵬鵬則透露「我比較晚出櫃，其實大資是我第一個男友，我29歲和他在一起，就這樣交往8年直奔婚姻了！」也是因為遇見他，才開始向家人坦承、溝通，這些年從衝擊到慢慢消化、接受。而兩人都在藝文劇場界工作，大資說「這個圈子本身對同志就很友善，所以我們真的很幸運，不必壓抑和隱藏自己，更能好好發揮創造的能量！」



▲5/24同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況，合法夫夫、妻妻誕生！（圖／記者李毓康攝）

他們認為，結婚雖然是很「個人」的事情，但在台灣社會裡，很難不和雙方家人有關係，因此對於年輕的同志伴侶仍建議要好好與家人溝通。若未來社環環境對同志更友善，相信可以幫助更多家庭在「出櫃」的過程更順利。

關於出櫃，另一對YouTuber女同志伴侶「逼逼日記BBDiary」的歡歡與Amber也說，「其實出櫃從來不是一瞬間的事，就像我們一開始發現自己喜歡女生，也不是一時之間就能接受的。當初我們花很多時間接受自己是同志，相對的，也要給父母時間去接受。」

交往3年多的兩人，在上週舉辦婚禮時，雙方家長也有出席，歡歡說「很感動爸爸對我說，他站出來是為了讓更多同志爸媽知道：支持小孩並不是一件困難的事情，支持小孩並不是一件丟臉的事情。」



▲女同伴侶歡歡與Amber，3年前在最迷惘時遇見彼此。（圖／記者林育綾攝）