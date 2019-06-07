夫妻月收30萬「仍覺得結婚辛苦」　她一席話引正反戰！網打臉超中肯

▲現在許多人因為收入低而不敢結婚。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／綜合報導

「男人沒錢就不要勉強結婚！」一名女網友就分享親友案例，表示阿姨、姨父月收加起來有30萬，但還是經常覺得很辛苦，甚至後悔結婚。不過，網友們看完不以為然，更吐槽道「錢不是幸福的唯一要素。」

女網友在論壇「mobile01」發文說道，「我覺得男人沒錢真的不要勉強結婚，因為那只是害了嫁你的女人又害了自已而已，就像我，我沒錢，我也不會想著要嫁人，畢竟自已沒辦法幫夫家賺錢，所以自已過就好，說真的...要的太多，有時候反而失去的更多。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

女網友接著提到，她有個當警官的姨父，經常跟妻子抱怨，「早知道結婚這麼辛苦，當初就不結婚了」，而他老婆是郵局主管，兩人每個月薪水加起來有30萬，照理來說算很優渥了，但他們仍覺得很辛苦。

po文一出，掀起熱烈討論，但大部分網友都持反面看法，「為什麼現在人喜歡把自己為標準，套公式大家都要這樣」、「沒錢可以結婚，過兩人世界，不一定要生小孩」、「結婚這種東西，跟有沒有錢沒有太多關聯，畢竟每個人想要的、想追求的不同」。

同時也有人直言，「錢肯定會讓你開心，但不一定會讓你幸福」、「月薪30萬，覺得家庭生活很辛苦，那就不是錢的問題...」、「2個人破30萬過不爽，那台灣80%都不適合結婚了」。

▼其實，在婚姻中會覺得辛苦，不一定是因為金錢。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）