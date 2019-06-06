2寶媽求學遭霸凌「掌摑、腰被狠踹」…過了10年揮之不去　網暖心鼓勵

▲網友在國小和高中時受到霸凌，即使現在都當媽了，那些創傷還是存在，非常痛苦。（示意圖／達志影像／美聯社）

地方中心／綜合報導

霸凌不只是造成當下的傷害，往往也對一個人日後的身心有所影響。一名女網友在臉書發文，國小和高中時受到霸凌，身心創傷很嚴重，即使過了好幾年，現在已經當媽了，努力過著生活，那些陰影仍不時會在腦中閃過，非常痛苦，讓她直喊「霸凌真的害死人」。

女網友在臉書《爆怨公社》發文，求學期間受到言語和肢體霸凌，「真的身心創傷很嚴重，那些話、字眼、一句句髒話侮辱我及我家人，那一巴掌、兩巴掌，那胸前一推再推，後腰被一腳很用力的踢，把好好坐在凳子上的我趴倒在地，身體壓著雙手扶著便當吃，因為真的很餓，所以盡量把沒弄髒的飯菜拾起來再吃，吃到幾顆沙子也無妨。」

原PO說，雖然這10年來，自己很努力的生活，老公很疼、2個孩子很可愛，也熱愛工作，一家4口生活品質算不錯，但偶爾那些遭霸凌的陰影還是會在腦中浮現，心就像被狠狠的砍一刀，然後被人一直踩，感覺快要窒息，想求救又喊不出聲，非常痛苦，有時候也會做惡夢，重演以往被霸凌的一切。

原PO還提到，「曾經去過心理輔導，但最近陰影又回來了，我會再向專家求助，不過現在家理2個孩子需要我，我還有些事情要處理，因為療程進行時我必須閉關，會走開幾天。」原PO感嘆「霸凌真的害死人，霸凌的人就每天在臉書曬逍遙快活幸福美滿照，可是我還是相信會有報應的」。

此文一曝光，網友紛紛留言鼓勵原PO，「80的人祝你們沒好下場」、「加油！看看現在的自己好幸福！努力治癒曾受傷的心靈」、「無法容忍霸凌」、「加油啊讓自己和家人生活幸福。」

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