問晚餐店名！老婆突「想要炒飯」　尪羞爆：我在上班、回去再說...結局糗翻

▲老公正經問店名，老婆卻突然「想要炒飯」？（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

以為有害羞的事要發生，結果卻糗大了！一名男網友日前問太太要買哪家炒飯，沒想到對方卻牛頭不對馬嘴，突然「直球告白」想要炒飯，讓他害羞爆，還說「現在還在上班」、「回去再說」。沒想到回家後才發現誤會大了，網友們也笑翻表示「老婆應該頭很痛」。

一名男網友日前在臉書「爆廢公社二館」發文，他表示某日幫太太買炒飯，詢問對方確切店名時，太太語氣似乎有點害羞，表示「你想幹嘛」、「你很煩欸」，不知道在迴避些什麼；沒想到原po逼問之後，太太卻突然語出驚人表示「想要炒飯」，讓他傻住，表示「我在上班，回去再說。」

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人夫接著又對太太說，「我問你店名，你跟我說你想要炒飯，這樣不行喔！」不過老婆卻是滿頭問號，表示「演幾點蛤」，先生還接話開玩笑說「看你幾點想要我就演幾點的，不過還是要我下班以後才可以。」對話內容充滿暗示，十分害羞。

▲原來真的有這家店，糗翻了啦！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

沒想到先生回家後，才驚覺一切都是誤會，「原來那家店名叫『想要炒飯』...」，瞬間覺得超糗，想挖個地洞鑽下去。

貼文一出，網友們也都笑噴，表示「北爛欸」、「看到最後2句完全笑噴」、「炒飯王是你」、「我笑很久」、「老婆其實也是有在暗示啦」、「老婆可能覺得頭很痛」、「這店名很可以」、「所以下班後炒了嗎」、「完全會錯意的故事」。

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