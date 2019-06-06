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「工作12小時」下班被夫猛求歡　她拒絕遭辱討客兄：妳在外租房給男人O

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▲▼性侵,創傷,強暴,性愛,上床,嘿咻。（圖／取自pixabay）

▲阿珠控訴，丈夫因妄想症無端指控她在外面有男人。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

社會中心／綜合報導

桃園一名60多歲女子阿珠（化名）指控，工作11、12小時扛家計，還經常被丈夫阿明（化名）要求發生性行為，若她拒絕就被罵三字經、家暴，還遭誣指「討客兄」，因此訴請離婚。但丈夫反指妻子說一個月只能嘿咻一次，還拿錢要他自行去風化場所。法官認為，男子常對妻子羞辱式謾罵，甚至有肢體上暴力，因此判准離婚。

判決指出，兩人結婚41年，育有一子一女。阿珠控訴，婚後感情尚融洽，丈夫8年前小中風，她為生計必須上班；但兩年多前開始，她經常被求歡，若拒絕就遭丈夫恫嚇，「妳如果想離開就要殺妳全家，或我自殺！」

阿珠說，丈夫因妄想症無端指控她在外面有男人，且他時常在半夜吵鬧，讓她無法好好休息，因此搬離住處10個月；有次丈夫大鬧要她回家，還持皮帶勒她脖子，嚇得她聲請保護令。她表示，丈夫事後仍到她上班場所恐嚇如不回家，要做出讓她後悔的事，更不斷打電話威脅，令她身心俱疲至醫院精神科就醫。

▼阿珠被丈夫辱罵、家暴，忍無可忍決定離婚。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

但阿明則反駁指，妻子在他輕微中風後開始看不起他，想盡辦法找分居理由，並討客兄賺取金錢幫助生計；甚至約束一個月只能和她做愛一次，還拿錢給他，要他自行至風月場所尋歡。

根據阿珠提出的錄音，她被阿明羞辱，「60幾歲就不會討客兄嗎？O你O臭OO，吃飽撐著還討客兄」、「妳外面有男人，誰敢承認，O你OOO，糟蹋我很久」、「要拿椅子把妳打死」、「妳租房子在外面給男人O」。

桃園地院法官認為，被告雖表示不同意離婚，然長期無端懷疑配偶忠誠，而經常羞辱式謾罵、騷擾，甚而有肢體暴力，並動輒情緒勒索家人，致原告身心受創承受莫大精神壓力，使她無法忍受而搬遷他處。

法官說，審理期間，被告無任何事證依據，仍不斷表達原告有外遇，任何人立於原告相同處境，客觀上均已達無法維繫夫妻婚姻地步，因此判准離婚。全案可上訴。

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關鍵字：夫妻,嘿咻,桃園

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