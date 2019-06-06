史上最貴10大軍機！F-35只排第9、殲-20也在內　「榜首身價超過它們20倍」

▲美軍F-35B。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者朱世凱／綜合報導

各國為了加強軍事戰力，對戰機的性能要求越來越嚴苛，飛機成本也相對逐漸提升。「空軍科技」（Airforce-Technology.com）網站就為此列舉了史上單價最昂貴的十款軍機，曾被美國總統川普批評成本太高的F-35戰機，其實只排在第9名而已；解放軍殲-20也同樣進入榜單，落在第10名的位置。

▲B-2幽靈戰略轟炸機。（圖／翻攝美國空軍官網）

第一名：B-2幽靈戰略轟炸機（21億美元）

B-2「幽靈」是目前世界上唯一的隱身戰略轟炸機，1997年首批6架B-2轟炸機正式服役，至今只生產21架；它是由波音公司（The Boeing Company）聯合麻省理工學院研製完成，可以不需加油飛行近7000英里（約11265公里），作戰半徑則約在6000哩，並擁有大量酬載和投放核武器的能力。

B-2的主要執行美國空軍的穿透攻擊任務，在戰爭中深入敵方領土進行各式攻擊行動，包含投擲核子武器等。B-2在1980年代問世時，每架造價約7.37億美元（約新台幣231億元），當時已是史上單價最貴的戰機；1990年代，B-2又做了許多改造升級，造成成本大幅提升，最終每架造價達21億美元（約台幣630億元）。

外媒曾指，B-2融合了各式低視度科技與高效能的氣動力設計，匿蹤能力不只針對雷達偵測，也包括降低紅外線、可見光與噪音等不同訊號，且它的機體大多由複合材料所製造，能夠吸取大部分的雷達訊號，使它被雷達截的面積降到極低的程度。

B-2除了匿蹤能力外，也擁有大量的自動化操作，執行任務僅需2名駕駛員，但事實上大多數的飛行過程中，只需要1名飛行員即可，另一名機組人員則進行整修，這種特性使得B-2在長程任務中，能夠保持機組人員的效率。

▲美國空軍一號。（圖／路透社）

第二名：空軍一號（6.6億美元）

「空軍一號」是美國總統搭乘的行政專機，目前美國總統最常用的是兩架波音VC-25A飛機，它們是從波音747-200民航機改裝而成的軍用版本，具有先進的通信和防空能力。「空軍一號」擁有世界上最先進的反飛彈系統，專機上的ECM電子對抗系統可以干擾敵方雷達，迷惑飛彈的瞄準系統，使其無法鎖定目標，所以它也被稱為世界上最安全的飛機。

此外，「空軍一號」機身上覆蓋的厚裝甲可以抵禦核彈爆炸的衝擊波，所有窗戶上都安裝著防彈玻璃，專機內還有一個自動彈射裝置，遇到緊急情況可以自動啟動，把總統彈到安全的地點降落。

軍事專家分析，在不進行空中加油的情況下，「空軍一號」的航程可達11490公里，在空中滯留的時間約為12小時；如果進行空中加油，則可在空中滯留72小時，足以將美國總統送往全球任何一個地方。據CNBC報導，波音公司未來將會建造2架替代總統飛機（747-8）的專機，耗資約為39億美元（約新台幣1200億元），並在2024年前完成任務。

▲F-22。（圖／翻攝自美國空軍官網）

第三名：F-22猛禽戰鬥機（3.5億美元）

美國「猛禽」戰鬥機是先進空戰思維的體現，代表了當今戰鬥機技術的最高水準，是目前作戰效能最強的戰鬥機，當然也是最昂貴的戰鬥機之一。據悉，F-22為美國一型單座雙發高隱身性戰鬥機，也是世界上第一款進入服役的第五代戰機。

洛克希德·馬丁公司是F-22主承包商，負責設計F-22大部分機身、武器系統並進行最終組裝。F-22於21世紀初期陸續進入美國空軍服役，用來取代第四代主力機種F-15戰鬥機，它的隱身性能、機動性、精確度和態勢感知能力互相結合，組成其強大的對空和對地作戰能力，使它成為當今世界綜合性能最佳的戰鬥機之一。

▲美軍C-17運輸機。（圖／翻攝自United States Air Force粉絲專頁）

第四名：C-17環球霸王III運輸機（3.28億美元）

C-17是1980年代由美國麥克唐納．道格拉斯公司（現波音）為美國空軍研製生產的大型戰略戰術運輸機，它也是具有高度靈活性的最新型戰略軍用運輸機，能夠快速將部隊部署到主要軍事基地或直接運送到前方基地，必要時，該飛機也可勝任戰術運輸和空投任務。資料顯示，C-17是目前世界上唯一可以同時適應戰略和戰術任務的運輸機。

▲美國海軍P-8A「海神」。（圖／翻攝自U.S. Navy粉絲專頁）

第五名：P-8A海神反潛機（2.9億美元）

P-8A海上巡邏機在2009年才開始投入使用，從項目成立、設計、製作、試驗一系列工作完成共花費了9年的時間，它是以波音737-800客機為開發基礎，用來取代服役已久的P-3C「獵戶」，主要任務為海上巡邏、偵察和反潛作戰。P-8A配備了雷神公司生產的APY-10海上監視雷達，能在惡劣海象中尋獲潛望鏡、識別船艦外形、描繪地貌，這些優勢也是它為何受到各國青睞的原因。

P-8A反潛巡邏機是一款「多任務海上飛機」，更是一種多功能一體化反潛作戰平台；P-8A可以攜載120個聲吶浮標，與最新型的P-3C攜載的84個相比，提升了近50%。

▲VH-71茶隼直升機。（圖／翻攝自維基百科）

第六名：VH-71茶隼直升機（2.41億美元）

VH-71直升機為新一代的美國總統專機，以取代現有的VH-60。該飛機由義大利阿古斯塔·韋斯特蘭（Agusta Westland）公司製造，洛克希德·馬丁公司為總承包商，並負責各系統的總和。

VH-71採用了各種無可比擬的「空中辦公室」技術，可以與國防部、白宮軍事辦公室和國家指揮管理機構系統兼容，確保美國總統可以在直升機上隨時與世界各地保持聯繫。作為總統短途旅行的「空中白宮」，客艙環境的寬敞舒適成為至關重要的設計要求。VH-71的客艙長6.40公尺，寬2.44公尺，高1.83公尺，現有的結構可以舒適地乘坐14到24名乘客。

VH-71還具備更加安全的機艙環境，包括防撞的自密封油箱連接、分散連接的電纜等可以避免墜毀時產生火花，同時機身可以遮蔽電磁脈衝，起落架可以吸收垂直衝擊。值得一提的是，該款飛機還有6個離機艙門和可空中拋放的機艙窗戶，這為VH-71提供了應對突發危險情況的設計基礎。

不過VH-71單架造價高達2.41億美元，研製總投資達130億美元，因此美國已宣布放棄該直升機的研製工作。

▲E-2D先進鷹眼（Advanced Hawkeye）預警機。（圖／翻攝自Northrop Grumman公司網站）

第七名：E-2D先進鷹眼艦載遠程雷達預警機（2.32億美元）

E-2D「先進鷹眼」預警機是美國海軍的一款新型預警機，該機是在E-2D「鷹眼2000」預警機基礎上改進而來，但與後者有很大的不同。E-2D的任務系統是全新的，包含新的雷達、天線、操作台、顯示器以及駕駛艙，諾斯洛普·格魯門公司（Northrop Grumman）對E-2D預警機的任務系統進行了重新打造。

E-2D預警機的核心是新型機載AN/APY-9雷達，一種UHF波段的電子掃描陣列雷達。該雷達系統專門提供強效的監視、探測和跟蹤能力，對付陸地、沿海和開放海洋環境中的高威脅飛機和巡航導彈系統，在公海巡航時也可以持續進行海上監視。

據悉，E-2D還能為海軍探測陸地與水上遠距離危險，在敵軍地面部隊、巡航導彈和飛機接近己方部隊前發出警告，並能引導攔截機或攻擊機向敵軍進攻。

▲CV-22魚鷹傾斜旋翼機。（圖／達志影像／美聯社）

第八名：V-22魚鷹傾轉旋翼機（1.18億美元）

V-22「魚鷹」由美國貝爾直升機公司和波音聯合設計製造，它是一款現役的多角色聯合戰鬥機，利用傾轉旋翼技術將直升機的垂直性能與固定翼飛機的速度和航程相結合。它的轉子處於垂直位置，可以像直升機一樣起飛，降落和懸停。一旦起飛，它可以轉換成能夠高速，高空飛行的渦輪螺旋槳飛機。

V-22於上個世紀80年代開始研發，1989年3月19日首飛成功，經歷長時間的測試、修改、驗證工作後。2006年11月16日進入美國空軍服役，2007年在美國海軍陸戰隊服役，同年到阿富汗進行實戰部署，至今已有超過200架V-22生產下線。

▲美國F-35B。（圖／路透社）

第九名：F-35閃電II式戰機（1.155億美元）

F-35由美國洛克希德馬丁設計生產，在戰機世代上屬於第五代戰鬥機，具備較高的隱身設計、先進的電子系統以及一定的超音速巡航能力。F-35也是世界上最大的單發單座艦載戰鬥機和世界上唯一一種已服役的艦載第五代戰鬥機。

F-35主要用在前線支援、目標轟炸、防空截擊等多種任務，並因此發展出三種主要的衍生版本，包含採用傳統跑道起降的F-35A型，短距離起降/垂直起降機種F-35B型，與航空母艦艦載機F-35C型。這三種機型分別應對美國空軍，海軍陸戰隊和海軍的作戰需要。其中，研發難度最大的是短距垂直起降型F-35B戰機。

▲殲-20。（圖／翻攝自新浪軍事微博）

第十名：殲-20戰機（1.1億美元）

殲-20是中國大陸自主研發的第五代戰鬥機，2009年成功製造出來後，便在2011年於成都實現第一次飛行；2016年更在珠海航展上首次公開並進行雙機飛行展示。2017年，3架殲-20在慶祝解放軍建軍90周年閱兵上首次以戰鬥姿態公開。

據悉，殲-20具有美國等其他國家五代機所不具備的一個優點，那就是其採用了「鴨翼佈局」。儘管這種鴨翼佈局可能會給戰機的隱身帶來挑戰，但是加上鴨翼之後在近距離上的超機動性，能夠讓殲-20戰機處於無敵狀態。據悉，美國已準備在其六代戰機上模仿這種鴨翼佈局的技術。