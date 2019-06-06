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美售4軍武「刺針飛彈年底可抵台」　F-16V採購案9月揭曉

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刺針飛彈示意圖。（圖／翻攝國防部軍事新聞通訊社）

▲刺針飛彈示意圖。（圖／翻攝國防部軍事新聞通訊社）

記者林瑩真／綜合外電報導

4名知情軍方官員透露，美國將對台灣出售108輛M1A2戰車、1240枚拖式飛彈、250枚刺針防空飛彈及409枚標槍飛彈等軍武，價值超過20億美元（約台幣632億），並且有望年底前抵台。另外備受矚目的F-16V戰機採購也有機會在9月前有好消息。

綜合外媒報導，軍方透露，250枚刺針飛彈將會成為第一批抵台的武器，最快在年底前就可以抵達台灣；至於F16-V戰機採購案，還有特別預算案及制定相關特別條例必須送交立法院，不過已經向美方釋出「希望在9月前宣布」的訊息。

報導指出，台灣購買的M1A2戰車並非二手品，而是已出廠、未使用的全新戰車。對此，國防部也表示，4項軍購案已提出「發價書需求信函」（LOR for LOA），目前都按照軍售程序正常進行。

另外，國防部強調，美國基於「台灣關係法」及「對台六項保證」提供台灣防衛性武器，有助於國軍戰力並鞏固台美安全伙伴關係。

軍售項目包含108輛M1A2艾布蘭戰車，價值超過20億美元；409枚標槍公司與洛克希德馬丁公司（Raytheon Co and Lockheed Martin Corp）製造的標槍飛彈，價值約1.29億美元（約台幣40.4億元）；1240枚拖式反坦克飛彈，價值約2.99億美元（約93.7億元台幣）；250枚刺針便攜式防空飛彈，價值約2.23億美元（約70億元台幣）。

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關鍵字：台灣,美國,軍武,武器,M1A2戰車,刺針防空飛彈,採購,軍武要聞,北美要聞

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