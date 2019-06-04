上空驚現UFO奇幻光影！解放軍微博澄清：剛在渤海試射導彈

▲大陸上空出現宛如UFO的奇幻光影。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸各地上空近日出現不明飛行物，引起網友們熱議。陸媒分析，這些是UFO的的可能性不大，因為根據光影形狀，應該是從地面打上去的。昨（3）日晚間，解放軍火箭軍及海軍官方微博發文指出，「你們相信這世上有UFO嗎？」隨後配上不同款的導彈圖片，間接證實光影為試射飛彈的消息。

綜合陸媒報導，遼寧海事局先前曾發布航行警告，外界便將UFO和解放軍在渤海進行的軍事活動聯想在一起。從民眾拍攝的照片可見，飛行物發出白光並拖著長長尾巴、形狀如同UFO，當它穿越天空後，還留下了一縷輕煙。有軍迷認為，這應該是解放軍在測試最新的「巨浪-3」潛射導彈。

▼「巨浪-3」洲際潛射彈道導彈。（圖／翻攝自飛揚軍事論壇）

大陸知名軍評陳光文指出，從各地網友拍攝的照片來看，這個發光物的移動沒有傳統導彈那麽快，而且呈現出高空機動的姿態，這與中國過去試驗的高超音速武器十分相像。由此可以判斷，從渤海灣水下核潛艇如094B或096型上進行新型潛射戰略導彈的試驗，試驗的可能是搭載高超音速武器彈頭的新型巨浪-2B或巨浪-3導彈。

不過解放軍火箭軍官方微博「東風快遞」，3日晚間上傳的圖片為「東風-21」中程彈道導彈照片；「人民海軍」則是上傳一張「巨浪-1」潛射彈道導彈發射現場照。讓外界疑惑此次試驗究竟是哪款導彈，但無論如何，這都證明天空上出現的並非UFO，而是與飛彈發射活動和測試有關。

▼解放軍官方微博暗示這些光影是導彈試射所致。（圖／翻攝自微博）