淘寶天貓首公開8大台灣消費者趨勢　揭新世代的生活態度

▲淘寶天寶公布618年中慶檔期活動優惠方案，同時公開2019年8大台灣消費者趨勢報告。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

2019上半年度最大網購盛事「618年中慶」登場，今年多家電商擴大規模打造，大放送購物津貼、折扣優惠，甚至祭出消費滿額抽千萬豪宅直接入住一年，預料將炒熱一波話題及買氣。而在此次檔期中，淘寶天貓除公布今年的活動玩法，也首度公開2019年8大台灣消費者趨勢報告，看看大家都在關注什麼。

淘寶天貓針對2018年4/22～5/23與2019年4/22～5/23台灣消費者購物調查後，在今年618檔期首度發布結果，報告顯示出8種消費趨勢，包括單身經濟、健身狂潮、智能生活、生活美學家、毛孩最大咖、完美料理、紓壓養生以及趣味人生，反應出隨著時代改變，智能、美學、且符合個人喜好的消費趨勢已逐漸成為新世代的生活態度。

消費趨勢1：單身經濟持續發燒，買「小」消費潮崛起

現在越來越多年輕人更享受一人食、一人寢、一人行、一人樂的生活，使得「一人量」成為新商品潮流。淘寶天貓數據顯示，迷你家電中的單人鍋、小冰箱的消費需求呈現正成長趨勢，單人床墊的詢問度也有顯著提升，「一個人住，更要對自己好」這種生活觀正改變著消費者對家的定義。

消費趨勢2：瘋熱輕健身運動，關注外型健康更上心

近一年，運動健身相關的關鍵字搜尋量飆漲，除了跑步之外，更多人嘗試多元、專業化的運動項目如瑜珈、有氧、重訓等。據淘寶天貓觀察，體脂機增長1306%、瑜伽伸展器增長1159%，3C類熱銷單品包含運動型水下MP3防水耳機增長1825%，可見台灣消費者對身形控制、運動習慣逐漸重視。

消費趨勢3：智能生活新世代來臨，智慧新寵大舉突起

受科技生活化的驅動，開始使用人工智慧虛擬助理的人逐漸增加，而智能產品發展應用更是日新月異，不論語音控制、居家清潔或生活便利性，這些新時代的智慧新寵兒儼然化身為現代人的生活管家。報告顯示，台灣人上淘寶天貓，最夯的智能單品包含有智能翻譯機增長件數增長1000%，掃地機器人以及3D列印機也一起增加，其中天貓官方自營店所銷售的智能垃圾桶增長2079%，充分體現台灣正逐步邁入智能生活新世代。



消費趨勢4：顏值經濟當道，人人都是生活美學家

如今的「顏值經濟」講究的是「內外兼修」，不僅是外型要美、家居環境也講究美學，追求生活美學的同時、居家布置風格也要顧。淘寶天貓上最受台灣人歡迎的兩大居家布置風格，分別是時下最潮的IG風格、以及風靡全球的北歐風布置潮，深深擄獲不少台灣用戶的心，成為一種生活態度。

消費趨勢5：毛小孩最大咖，為「牠」消費

近年來台灣隨著人口結構以及生活型態的改變，從大家族轉變成核心家庭、甚至獨身，許多人都渴望有個「牠」來作伴，農委會動保處統計，全台犬貓飼養數於106年，首度超過250萬隻。寵物商品成為了淘寶天貓熱門搜尋品項，數據顯示台灣人最愛買的寵物單品中，因工作繁忙所購買的自動餵食器件數增長6100%、寵物電推剪銷售件數也增長5205%。

消費趨勢6：做飯成修行，「玩美料理」生活節奏新出爐

即使回家做飯，廚房處處也要求精緻、食物擺盤更是格外講究，因此催生了廚房電器的銷售熱潮，除了氣炸鍋在淘寶天貓增長幅度高達30826%，是當紅的團購人氣王，其他像是真空食物壓縮器、果汁機及食物調理機也紛紛上了熱銷榜。

消費趨勢7：青年養生有道，紓壓養生法有一套

過去以為年紀大的人才注重養生，其實現在年輕人也很重視，其中，按摩系列紓緩單品在淘寶天貓平台最受寵，像是按摩捶和按摩床墊銷量都有攀升超過2000%的趨勢；此外，輕鬆料理一鍋就是養胃養健康的養生壺，也是台灣消費者愛入手的養生好物。

消費趨勢8：玩物立志，消費行為走向興趣取向

雖然新一屆年輕消費者傾向「獨自生活」，但他們總能找到與自己興趣相投的舒適圈，「蘿莉風」、「垂釣」都是這個時代讀懂年輕人無法繞開的重要話題，所衍生的消費潛能更是超乎想像，無論興趣愛好是什麼，逛網購也能找到懂你的同好。