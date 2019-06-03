無店面公會「O2O電商人才媒合會」　培育台灣電商人才

▲中華民國無店面零售商業同業公會，為協助業者找到合適的電商人才，特別與致理科技大學合作舉辦「第2屆O2O電商經營實務成果展暨人才媒合會」。（圖／無店面公會提供，下同）



生活中心／綜合報導

台灣電子商務成長動能強勁，已成為許多人的消費趨勢，但國內電商人才卻嚴重不足。中華民國無店面零售商業同業公會為協助業者找到合適的電商人才，特別與致理科技大學合作舉辦「第2屆O2O電商經營實務成果展暨人才媒合會」，透過每組5分鐘口頭簡報與攤位展示，展現超過100位學生在電商、數位行銷方面的學習成果。

經濟部統計處統計，2017年台灣零售業整體營收為4兆1,451億元，包含電商的無店面零售業僅占5.8%，但年成長約4.8%，更優於零售業整體成長幅度1.2%。

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無店面公會組長塗家興表示，隨著電商發展越來越成熟，也越來越多實體業者投入經營電商，加上境外電商進入台灣大舉徵才，讓電商人才嚴重缺乏；這次透過致理科大的人才培訓課程，不止為業者找找人才，更是找到專業電商人才。

致理科大在2018年1月開始，舉辦O2O電商經營實務成果展暨人才媒合會，由行銷與流通管理系李銘尉助理教授擔任主持人，與業師一起規劃出9個月的訓練課程，力求與業界人才訓練無落差，課程涵蓋產品銷售文案撰寫、粉絲專頁經營、網路流量分析、臉書及關鍵字廣告投放與優化、數位影像處理與直播行銷實務等課程，建立學生對電商經營工具的運用，也為台灣電商培育出更多電商即戰力。