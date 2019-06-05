端午連假「3天塞車地雷路段」曝光　國5這一天最慘恐塞到深夜

▲端午連假國道地雷路段曝光，高公局呼籲民眾多利用好行路段上路，避免塞在路上。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

端午3天連假將至，高公局根據近5年端午連假交通特性研判，7日、8日上午為南向尖峰時段，以國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西為瓶頸路段；8日及9日下午為北向尖峰時段。高公局也整理出南、北向「好行時段」，呼籲民眾多加利用避免塞在路上。

高公局指出，今年端午節連假預估多為短途旅遊旅次，其中8日（六）為南北雙向車流最多的一天，全天交通量估為120百萬車公里，是平日的1.4倍。在南向部分，以7日、8日上午為尖峰時段；北向部分則以8日及9日下午為尖峰。

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端午節連假重點易壅塞路段一覽表

6/7 端午節（五）

國1

●上午南向

7-15 時楊梅-新竹系統（5倍）

9-16 時彰化系統-埔鹽系統（4倍）

國3

●上午南向

7-12 時三鶯-關西（5倍）

9-12 時烏日-霧峰（4倍）

國5

●上午南向

6-16 時南港系統-坪林（5倍）

6/8（六）

國1

●上午南向

8-13 時楊梅-新竹系統（4倍）

9-13 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

●下午北向

14-22 時西螺-埔鹽系統（3倍）

15-20 時南屯-后里（3倍）

16-21 時新竹系統-竹北（3倍）

國3

●上午南向

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰（4倍）

●下午北向

16-20 時關西-大溪（3倍）

16-20 時大山-香山（3倍）

16-20 時竹山-中興（3倍）

16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

●上午南向

7-15 時南港系統-坪林（5倍）

●下午北向

11-22 時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

國6

●下午西向

16-19 時舊正-霧峰系統（3倍）

6/9（日）

國1

●下午北向

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-20 時南屯-后里（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3

●下午北向

16-18 時關西-大溪（4倍）

16-18 時大山-香山（4倍）

16-18 時竹山-中興（3倍）

16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

●下午北向

12-22 時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

●下午西向

16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲高公局預估端午連假第二天，雙向車流量最多，為平日的1.4倍。（圖／記者陳家豪攝）

為讓民眾避開塞車潮，高公局分析端午連假好行時段，建議民眾可以多加利用。由於7日及8日上午為南向尖峰時段，欲行駛西部國道南行之用路人，請避開國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西等瓶頸路段，或利用下午及夜間時段行駛前述國道瓶頸路段。

若欲行駛國5前往宜花東地區之用路人，符合高乘載管制（HOV）規定3人以上之小型車輛，可利用上午HOV時段（7-12時）。惟HOV時段內之前兩小時為消化整理7時前湧入之車流，故建議可利用10-12時之時段南行；至非HOV車輛如要上午時段出發前往宜花東地區，則請改走台9線等替代道路，或改到下午15時後行駛國5。

▲端午連假國道疏運措施一覽。（圖／交通部提供）

另外，8日及9日下午為北向尖峰時段，高公局建議欲行駛西部國道北返之用路人，利用上午時段或改走台61線西濱快速公路等替代道路。欲行駛國5前往台北方向之用路人，若為高乘載管制規定3人以上之小型車輛，可利用HOV時段（14-21時）。

惟高乘載時段內之前兩小時為消化整理14時前湧入之車流，故建議可利用17-21時之時段北返；至非HOV車輛則建議利用上午時段提早出發；另下午13-17時從頭城行駛台9線至坪林銜接國5較行駛國5通過雪隧較省時，亦可作為北返替代道路。

為分散尖峰車流並抑制短途旅次，6月7日至9日國道實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費及深夜0-5時暫停收費。